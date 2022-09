Neix 'Enfira't' per donar suport al teixit empresarial d'Encamp

EncampLa fira multisectorial 'Enfira't' comença a caminar amb la voluntat de donar suport al teixit empresarial d'Encamp i el Pas de la Casa. Ho han afirmat la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, i el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, aquest dissabte durant la inauguració de la iniciativa, que compta amb una setantena d'estands dividits en sis àrees distribuïdes arreu de la vila, en un total de 12.000 metres quadrats, en funció del seu sector d'activitat, des d'alimentació, automòbils, un espai infantil i un conglomerat de diferents dinàmiques productives.

D'aquesta manera, tal com han manifestat, la voluntat de l'esdeveniment és donar impuls a la reactivació econòmica en el marc del pla director establert pel comú, donant visibilitat a les empreses perquè es donin a conèixer i la fira esdevingui "un punt de trobada de negocis i social entre tots els factors i agents de la parròquia i del país". A més, Mas ha ressaltat que, tot i que tradicionalment el Pas hagi esdevingut un dels motors de la parròquia i del país, els darrers anys Encamp s'ha convertit en un indret on les empreses comencen a establir-se i ha recordat que actualment compten amb 1.300 comerços, una dada "positiva", ja que "cada any obren més establiments dels que clausuren la seva activitat".

Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, qui també ha estat present a la inauguració ha assenyalat que la iniciativa "permet donar a conèixer els comerços i empreses de la parròquia i mostrar la mena de serveis que la població pot adquirir o contractar", sobretot en el moment actual, "una època una mica adversa" a causa de la crisi energètica i l'increment de la inflació. En aquest sentit, ha apuntat que la fira també ensenya a la població el teixit productiu actiu a través del qual també se'ls dona la possibilitat de trobar feina o reconvertir-se, en el cas dels treballadors que ocupen una posició que desitjarien canviar.

La primera fira multisectorial d'Encamp també té un vessant tradicional que es remunta al segle passat, concretament als anys 30 quan a la plaça del Consell General es duia a terme una mostra de l'activitat ramadera amb productes alimentaris de l'època. Així doncs, la cònsol i Marot han fet èmfasi en la voluntat de recordar l'esdeveniment de temps passats programant la fira a les mateixes dates.