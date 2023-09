Ordino reclama una seixantena de multes de circulació

OrdinoEl comú d'Ordino reclama una seixantena de sancions de circulació per un import total de 3.560 euros. Així es desprèn de l'edicte publicat per l'administració aquest dimecres al BOPA, en el qual s'indica als infractors que si abonen la multa dins dels deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació, es durà a terme una reducció del 50% de l'import i es considerarà resolt l'expedient.

Tanmateix, les persones interessades, informen, es troben amb el dret de presentar al·legacions al llarg dels següents 10 dies hàbils a comptar des d'aquest dimecres. Quan s'hagi notificat la resolució, els infractors disposen de tretze dies per efectuar el pagament de la sanció sense reducció en l'import. En aquells casos en els quals no s'hagin presentat al·legacions, el termini de tretze dies hàbils computarà a partir de la finalització del termini de reclamacions. Finalment, si les persones notificades no efectuen el pagament de la multa, es procedirà a la seva execució forçosa aplicant un recàrrec del 20%, tal com preveu l'article 14 de l'Ordinació del procediment sancionador de la parròquia d'Ordino.