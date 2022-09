Ordino vol millorar la seva distribució d'aigua

OrdinoOrdino no pateix un problema de manca d'aigua. Malgrat això, i sent una de les zones que ha experimentat un augment més gran de població, es planteja millorar les infraestructures amb l'objectiu d'agilitar la distribució a tota la parròquia, tal com informa RTVA. Els arranjaments puntuals no són suficients i es posen sobre la taula solucions més ambicioses.

El cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, explica que el punt pla és desdoblar la canalització des del Serrat fins al centre de la parròquia. Es pretén canalitzar aquest tub directe a la parròquia de forma que es pugui tenir un dipòsit que subministri el poble d'Ordino directament des d'allà, de manera que no faci falta agafar l'aigua sobrant de la resta de pobles.

El canal existent està connectat a cada nucli de població que hi ha al trajecte, el que disminueix de forma important el cabal que arriba a la zona central de la parròquia. El projecte s'ha convertit en prioritat i ja es prepara una partida pel 2023, amb el 2024 com a objectiu perquè quedi enllestit.