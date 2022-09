Es permetran les actuacions de paisà pels agents de circulació de Sant Julià

Sant Julià de LòriaA la sessió ordinària del consell de comú de Sant Julià de Lòria d'aquest dimecres s'ha aprovat la modificació de la llei dels agents de circulació comunals, un text elaborat fa 17 anys i que es treballa per modificar de manera conjunta entre tots els comuns per tal de trametre-la posteriorment per a la seva aprovació al Consell General. Sant Julià és la primera corporació que l'aprova i caldrà que ho vagin fent la resta de parròquies abans que arribi al parlament.

Entrant al detall, el cònsol ha exposat que les millores principals que s'introdueixen fan referència a reconèixer el personal de circulació com a agents d'autoritat; també podran actuar com a agents de paisà en casos com el control de tinença d'animals i quan es detectin abocaments il·legals; el nou text també substitueix la figura del metge forense per un de medicina general quan s'hagin de fer les revisions obligatòries, i es podrà nomenar un nou director del departament de Circulació que no sigui necessàriament un agent