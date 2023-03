El Prat del Roure d'Escaldes guanya una nova zona verda i de jocs

Escaldes-EngordanyEl Prat del Roure d'Escaldes-Engordany tindrà a partir de mitjans de maig una nova zona verda i de jocs. Això és possible gràcies al fet que el carrer dels Veedors, en el tram comprès entre l'avinguda François Mitterrand i el passatge Arnaldeta de Caboet, es convertirà en una nova àrea verda i d'esbarjo. Així, el consell de comú celebrat aquest dilluns ha aprovat, amb el suport de l'oposició, que s'hi facin les obres escaients per remodelar l'espai. Els treballs han estat adjudicats per un import de 239.966 euros a Progec i han d'estar enllestits en un mes i mig. En el marc de la mateixa sessió de consell de comú la cònsol major, Rosa Gili, també ha informat que la comissió tècnica d'urbanisme els ha comunicat oralment que valida que al Clot d'Emprivat hi hagi una cessió de com a mínim el 50%, amb la qual cosa pren forma la voluntat del comú de fer un gran pulmó verd en aquesta zona de la parròquia. En el consell de comú també s'ha aprovat tirar endavant el pla especial a la zona de can Noguer per poder fer un accés més adequat a la urbanització.