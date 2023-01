Preparatius per a l'arribada de les falles a Andorra la Vella

Andorra la VellaL'associació Fallers pel Món, una entitat que cada any trasllada la tradició de la Comunitat Valenciana a l'exterior, tornarà a portar les falles a Andorra la Vella entre el 14 i el 16 d'abril, tal com ja es va informar. Per poder acollir els actes previstos, el comú ha convocat un edicte per al subministrament, en règim de lloguer, d'envelats, un escenari, taules i cadires. La corporació es fa càrrec de les despeses de muntar aquesta estructura a canvi que aquest esdeveniment tingui un retorn econòmic per a la parròquia. En aquest sentit, es recorda que l'esdeveniment que la capital va acollir el 2019 va portar més de 3.000 valencians.

És la segona vegada que Fallers pel Món escull Andorra la Vella per celebrar aquesta festa, que a més coincideix amb el desè aniversari de l'entitat. S'hi faran actes tan tradicionals com a cremada d'una falla, una mascletà, els Moros i Cristians i fideuà i paella popular.

En el moment en què es va conèixer que se celebraria aquesta cita a Andorra la Vella, des del comú van valorar especialment la data de la celebració de les falles i "el retorn econòmic que suposarà per al teixit hoteler, de restauració i comercial de la parròquia". En aquest sentit, van recordar que aquest esdeveniment multitudinari arribarà a la capital el cap de setmana següent de Pasqua, en un moment en què baixa l'afluència turística.