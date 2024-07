El programa Reviu d'Andorra la Vella beneficia els propietaris per impulsar l'habitatge

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha anunciat la posada en marxa d'un dels projectes estrella de la campanya electoral: el programa Reviu, el projecte que ha de servir per posar al mercat de lloguer pisos que actualment es trobin buits. D'aquesta manera, i tal com han detallat tant el cònsol major, Sergi González, com el conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat, i d'Habitatge, Marc Torrent, després de set mesos de treball i d'escoltar tant l'opinió dels tècnics comunals com de la ciutadania, s'han fixat les bases per incentivar que els propietaris d'habitatges buits es decideixin a llogar-los. Així, el comú ha determinat un seguit d'incentius com el fet que es faran càrrec de les obres i el propietari haurà de tornar posteriorment el 80% del cost total; es garanteix que pugui cobrar el lloguer; se li garanteix també la gestió administrativa i la bonificació de certs tributs relacionats amb l'habitatge i, en definitiva, se'ls dona "seguretat jurídica". De fet, Torrent ha manifestat que se'ls dona "molts beneficis" perquè es decideixin a fer el pas, és a dir, per "estimular-los".