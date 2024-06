Prohibit l'accés a vehicles de matrícula estrangera als camins rurals de Sant Julià

Sant Julià de LòriaLa sessió de comú celebrada aquest dijous a Sant Julià de Lòria ha servit per aprovar una ordinació que prohibeix als vehicles motoritzats amb matrícula estrangera circular pels camins de muntanya de la parròquia. El cònsol major, Cerni Cairat, ha assenyalat en el marc de l'atenció als mitjans que aquesta aprovació s'ha tirat endavant després de diverses "converses amb els municipis veïns que fan frontera amb la nostra parròquia".

A més, ha destacat que l'objectiu de la corporació és disminuir la massificació de vehicles que accedeixen a la muntanya, especialment a la zona del Port Negre i la Plana de Claror. Deixant de banda les relacions amb els territoris transfronterers, pel que fa al territori andorrà, el cònsol major ha comentat que "és una de les mesures ja implementades per altres comuns" i que, a llarg termini, pot ser una iniciativa a aplicar pels altres corporacions.

Malgrat les justificacions de Cairat, el grup de la minoria s'ha abstingut en la votació de l'ordinació. Concretament, el conseller de l'oposició, Josep Majoral, ha indicat que "les explicacions no ens acaben de convèncer" i ha considerat que l'ordinació que hi havia "ja anava prou enllà", ressaltant les dificultats que van afrontar per poder complir-la per la manca de mitjans. "Si l'objectiu era restringir l'accés a Claror i al Port Negre, s'havia d'anar 'pam a pam' i no prohibir les matrícules estrangeres d'accedir als nostres camins o muntanyes", ha manifestat Majoral.

Com a resposta, Cairat ha recordat el nombre de sancions a vehicles des de l'inici del seu mandat, que són "més que en tot el mandat passat". Ha coincidit en la dificultat de vigilància i ha admès que "es poden escapar alguns vehicles perquè no podem posar portes a la muntanya", però ha subratllat que com a primer pas "cal aplicar i disposar del marc regulador" amb l'ajuda del conveni amb el cos de banders i altres cossos especials. Cairat ha finalitzat el seu discurs mostrant la seva sorpresa per l'oposició, "justament perquè a l'inici van estar a favor".