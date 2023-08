El 'Rally sorpresa' de la festa major d'Encamp, a l'aparcament de Sant Miquel

EncampLa Comissió de festes d'Encamp ha canviat la ubicació del tradicional 'Rally sorpresa', que se celebra anualment per la festa major de la parròquia, i enguany tindrà lloc a l'aparcament de Sant Miquel. Així ho han manifestat aquest dimecres el cònsol menor, Jean Michel Rascagnères, i dos representants de la comissió, Ivan Donsión i Christian Fernandes, qui han presentat les activitats que es duran a terme a la vila del 14 al 16 d'agost en el marc de la celebració.

D'aquesta manera, han assenyalat que l'esdeveniment compta amb una programació per a tots els públics, "des dels més petits fins als més grans", amb l'objectiu que tothom se senti part de la parròquia. "Un programa que es dirigeix a tota la població d'Encamp, per a totes les edats perquè tothom hi pugui participar i celebrar Sant Roc amb la participació més gran possible i que tothom se senti acollit", ha asseverat el mandatari, qui també ha agraït el treball que duent a terme des de la comissió amb l'organització de l'esdeveniment i dels treballadors del comú, qui "fan que la festa es pugui desenvolupar correctament i en acabar tornen el poble a la normalitat".

Rascagnères també ha posat de manifest la instal·lació, per segon any consecutiu, del punt lila gestionat per la Creu Roja Andorrana i assalariats de la corporació. "L'any passat ja el vam instal·lar per iniciativa pròpia perquè estem molt sensibilitzats i treballem al màxim perquè les festes es desenvolupin en les millors condicions possibles", ha apuntat. Quant a la partida destinada, se situa entorn dels 15.000 euros.

Entrant al detall de la programació, Donsión i Fernandes han explicat que el tret de sortida oficial el donarà la cercavila pels carrers i els bars de la parròquia, acompanyada de la batucada 'Brincadeira' i el tradicional sopar del jovent, "el plat fort", a banda posterior festa nocturna el dilluns 14 d'agost. Quant al sopar, han comentat que les entrades ja es poden adquirir a l'Oficina de Turisme per un preu de 25 euros.

Dimarts la celebració continuarà amb el concurs de pesca als Cortals i activitats per als més menuts, fins a la tarda "quan arriba l'estrella de la festa, el 'Rally sorpresa'". Per dimecres, com és habitual, es durà a terme la missa de Sant Roc, seguida de l'entrega de les plaques commemoratives als padrins i padrines més grans de la parròquia. "Aquest acte és un dels més importants per nosaltres perquè ajuda al fet que els padrins i padrines se sentin integrats dintre de la festa major", han exposat.