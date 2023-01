La reforma de l'espai Caldes costarà 200.000 euros al comú

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes Engordany destinarà més de 200.000 euros a reformar l'espai Caldes, que aquesta setmana clourà les seves portes fins a la primavera amb el tancament de l'exposició 'Affatus' de l'artista Eve Ariza. Així ho ha anunciat aquest divendres el conseller de Vida Cultural de la corporació escaldenca, Valentí Closa, qui ha qualificat la redefinició de l'espai com un "repte" que té com a objectiu "estar a l'alçada de l'entorn" i posicionar la instal·lació a "primera línia de la parròquia".

L'espai Caldes es va inaugurar com a espai expositiu el 18 de desembre de 2020 i ha acollit fins el dia d'avui un total de 6.029 visitants -2.687 durant l'any 2021, un període que va coincidir en plena pandèmia, i 3.342 durant el seu segon any d'obertura-. A més, les instal·lacions han rebut la visita de 1.434 infants durant aquests dos anys, segons Closa, una xifra a celebrar, ja que representa prop del 24% de la totalitat de visitants que han passat per l'espai. "Els nens són el futur. Si una part d'ells perd la por a anar als museus o a assistir a espectacles culturals, la nostra funció com a comú ja està més que feta" ha assenyalat.

Al llarg d'aquests dos anys, l'espai Caldes ha acollit un total de deu exposicions de diverses temàtiques amb els denominadors comuns d'Andorra, la comunitat i la contemporaneïtat. Així, mostres com 'Les Escaldes: pioners de l'hoteleria', que es va programar des de l'agost del 2021 fins al gener del 2022 van destacar amb la visita de fins a 1.500 persones. "Si repeteixes la mateixa fórmula, obtens sempre el mateix resultat. Nosaltres hem mirat d'aconseguir resultats diferents" ha apuntat Closa. "Ens hem marcat l'objectiu de despertar sensibilitats i ser ambiciosos" ha afegit.

Per altra banda, la cap de cultura d'Escaldes-Engordany, Anna Garcia, ha recordat que la voluntat de l'equip comunal durant aquests dos anys sempre ha passat "per a establir un escenari versàtil i dinamitzador de la vida cultural a la part alta de la parròquia" programant una oferta variada que ha comptat tant amb mostres diverses com tallers i activitats que han girat al voltant de cada exposició. "Ens hem convertit en un espai important. No només a Escaldes sinó a Andorra" ha assegurat Garcia.

La voluntat del comú, tal com ha puntualitzat el cònsol menor Quim Dolsa, és accelerar aquestes obres que s'emmarquen dins del Projecte Caldes per poder restablir l'activitat de l'espai expositiu com més aviat millor. Amb relació a aquest tema, Closa ha avançat que una possible data per tornar a obrir les portes de les instal·lacions apunta a finals de maig o principis de juny d'aquest any.