S'incrementen els treballs forestals a la Massana per evitar incendis

La MassanaEls treballs forestals que cada temporada porta a terme el Comú de la Massana, dins el pla preventiu d'aclariment de boscos i del pla per evitar els incendis, s'ha incrementat aquesta temporada, amb la voluntat de continuar amb la línia durant el pròxim exercici. "És vital recuperar la cultura de la gestió forestal per poder tenir uns boscos amb bona salut", afirma el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde, que remarcat també la importància d'intervenir a les zones boscoses properes als nuclis habitats, establint perímetres de protecció.

Durant la primavera i l'estiu es van portar a terme les tres intervencions previstes per aquest exercici. Però durant la sessió de Consell del setembre es va donar llum verda a una nova partida per poder portar a terme tres accions més. Justament aquesta setmana s'està acabant la neteja de la pista del Pla de l'Estany, una zona molt important, ja que dona accés al dipòsit d'aigua que subministra la major part de la Massana, a més d'altres serveis, com poden ser les intervencions de Bombers o del cos de Banders. Bona part de les branques i troncs resultants de la neteja retornen al medi, perquè es trituren i al moment s'espargeixen perquè actuïn com adob natural. En el cas dels treballs que es van portar a terme a Arinsal, en ser una zona més accessible, es van trossejar els troncs perquè la gent es pogués emportar lliurement la llenya.

En les pròximes setmanes es portaran a terme les dues intervencions restants: la primera a Escàs, a una zona que va quedar malmesa per les tempestes; i la darrera al vedat de Xixerella, per afavorir la cria de l'isard.

En l'àmbit tècnic, totes les intervencions compten amb un pla d'enginyeria, que estableix els criteris de sanejament dels boscos, amb l'objectiu de garantir la seva estabilitat. Per tant, només es tallen els arbres poc vigorosos, amb capçades desequilibrades, que posen en perill la salut del bosc i que també podrien comportar danys personals en cas de caiguda.