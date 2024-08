Sant Julià aprova canvis en els llocs de treball del comú

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat l'actualització de l'organigrama i del mapa general de llocs de treball del comú. Aquesta aprovació, feta aquest dijous durant la sessió de consell de comú, suposarà la modificació o la creació de nous llocs de treball de l'organigrama comunal per obtenir una millor adequació, eficiència i funcionament dels serveis que s'ofereixen. El cònsol major, Cerni Cairat, ha defensat que les propostes de canvi suposaran millores en l'àmbit de "creació de noves places en departaments, on avui van molt coixos, com per exemple el departament de serveis generals en matèria de sostenibilitat o en departament d'urbanisme". L'oposició s'ha abstingut en la votació. Consideren que hi ha canvis que són necessaris com implamentar la figura de cap de mediambient o reforçar el personal del departament d'urbanisme, però també creuen que "comporta un increment de despesa en quan a la partida de personal", ha explicat el conseller de l'oposició, Josep Majoral. Per aquest motiu s'han abstingut, ja que l'oposició té per objectiu "contenir la despesa" i han recordat que la despesa salarial del comú "representa un 40% dels ingressos totals", ha detallat Majoral.