Sant Julià destina 200.000 euros més als treballs per pal·liar el perill d'esfondrament a la urbanització d'El Bedràs

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat aquesta setmana un suplement de crèdit per valor de 200.000 euros destinats a finançar la totalitat dels treballs d'emergència a la urbanització d'El Bedràs, una de les zones sensibles de la parròquia on els veïns fa temps que demanen una solució per a l'estabilització i protecció d'un talús. El suplement de crèdit es finançarà amb crèdits de la partida d'Urbanisme i altres infraestructures, per la qual cosa no s'incrementarà l'endeutament de la corporació.

Cal recordar que l'any 2022 es van adjudicar els treballs amb modalitat de contractació d'emergència pel perill imminent que hi havia de l'esfondrament del talús. Atès que s'està creant una despesa superior a la reservada inicialment amb motiu de la dificultat i especificitat dels treballs a realitzar, la corporació laurediana ha considerat necessari dotar de més crèdits a aquesta partida.

D'altra banda, el comú també ha considerat necessària l'aprovació d'un altre suplement de crèdit per un import de 58.000 euros per procedir a l'adjudicació del concurs per al servei del transport públic parroquial tenint en compte que l'empresa que prestava el servei va entrar en fallida durant el 2022. Es tracta d'un punt al qual han donat el vistiplau la majoria i la minoria però que caldrà estudiar a fons per tal de fer més eficients els horaris i les freqüències dels vehicles.

Paral·lelament, la corporació laurediana destinarà 86.000 euros addicionals al subministrament i col·locació d'un seguit d'arbres a l'avinguda Verge de Canòlich com a part de la renovació del parc infantil del Prat Gran. En aquest sentit, i atès que el concurs convocat inicialment va quedar desert, el comú ha decidit adjudicar de manera directa aquesta actuació.

Finalment, i en relació amb l'incendi del Centre cultural i de congressos lauredià, el consell de comú d'aquesta setmana ha permès aprovar un crèdit extraordinari de 4.500 euros per al tractament de neteja, desinfecció i recuperació d'una part del fons bibliogràfic de l'Arxiu comunal. De la mateixa manera, també s'ha donat el vistiplau a destinar 276 euros per a realitzar el mateix treball en el fons bibliogràfic de la biblioteca.