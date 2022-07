Sant Julià dobla el pressupost per una festa major amb una seixantena d'activitats

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la festa major de la parròquia, un esdeveniment en el qual hi ha previstes una seixantena d'activitats per a tots els públics i que tindrà lloc del 29 de juliol al 2 d'agost. Després de dos anys amb restriccions, el comú lauredià ha doblat enguany el pressupost per a l'organització de la festa i hi destinarà fins a 156.000 euros. Tal com han explicat aquest dilluns la cònsol menor, Mireia Codina, i la cap de Cultura, Laura Rogé, del total d'activitats previstes, 47 seran diürnes, 12 esportives i la resta corresponen a accions populars, socials, culturals i religioses. El plat fort de la festa serà l'actuació del grup català Arc de Triomf, que interpretarà les seves cançons l'1 d'agost, a partir de les 23 hores, a la plaça de la Germandat.

Codina ha exposat que la voluntat de la corporació ha estat "organitzar una festa major que abasti totes les edats", començant al matí amb activitats per als més menuts i continuant el dia amb altres per a joves i adults. Com a novetat, s'ha previst que tot el dilluns dia 1 d'agost estigui dedicat al jovent. De fet, el concert principal de la festa major ha estat una proposta sorgida de la comissió de joves. A banda, continuaran tenint lloc els actes més tradicionals de la festa com són la Passa, la ballada de sardanes, el Ball Cerdà, el de la Dama Blanca i el de la Marratxa, així com el de Gegants i Gegantons de Sant Julià.

Entrant al detall dels actes organitzats, la festa donarà el tret de sortida el divendres 29 de juliol a partir de les 18 hores amb l'obertura de la Ràdio Festa Major. Precisament un dels representants, Jordi Blanco, ha assegurat que aquest és "un dels millors moments de l'any", ja que permet als joves d'arreu del país retrobar-se en una festa tan tradicional com la de la vila laurediana. En aquest sentit, ha aprofitat per fer una crida a tots els joves del poble de Sant Julià perquè hi participin. Com és habitual, des de Ràdio Festa Major s'oferiran les tradicionals entrevistes, el 'Ràdiopong' i la Gran Final del Got Talent Lauredià. El dia continuarà amb l'actuació de Juli Barrero & The Hot Pockets, amb les versions del grup 37 Grados i amb una discomòbil de la mà d'Albert Malla. Està previst, però, que les festes de nit no s'allarguin més enllà de les 4 de la matinada.

L'endemà, el dissabte 30 de juliol, també es presentarà una altra novetat com és el campionat de pàdel, en el qual caldrà inscripció prèvia a LAUesport. Al llarg del matí hi haurà gimcanes aquàtiques al centre esportiu, aviada de coets, un taller de 'cheerleading' o una exhibició de kungfu, entre altres. L'activitat estrella aquest dia serà l''slide park', uns tallers de surf on es treballa l'equilibri a través de jocs i nivells amb taules de 'balanceboard' que tindran lloc al parc infantil del Prat Gran. A banda de les activitats esportives, també hi haurà la gran repicada de campanes a l'església parroquial (18 hores), el concert familiar 'El Jardí Secret' de la mà de Lali Begood, la Cercavila de Gegants (20 hores), i actuacions musicals a la nit.

El diumenge 31 de juliol es reproduiran molts dels actes celebrats el dia anterior, tot i que destaca l'ofici solemne amb les autoritats i la Cobla Vents de Riella a l'església parroquial (11.30 hores), la ballada de sardanes amb la mateixa cobla i l'Esbart Laurèdia i la Coral Rocafort (12.15 hores), un aperitiu popular a la plaça Major (13 hores) i, novament, actuacions musicals i ball de nit. Tal com s'ha esmentat, el dilluns 1 d'agost serà el dia més tradicional de la festa i amb activitats més dedicades als joves. La tradicional passa es farà a les 12 hores pels carrers de la parròquia; el Ball Cerdà i la ballada de sardanes a les 13.15 hores, i el Ball de la Dama Blanca i el de la Marratxa a partir de les 18 hores també a la plaça Major. A la nit, després del concert d'Arc de Triomf, hi haurà una nit de versions a càrrec d'Star Ways Band.

Finalment, el dimarts 2 d'agost, dia en què es clourà la festa, destaquen les activitats i tallers infantils durant tot el dia a la plaça de la Germandat, les havaneres i el rom cremat a la plaça Major amb el grup Xató, una festa de l'escuma Holi, i un castell de focs com a fi de festa sempre que la climatologia ho permeti.