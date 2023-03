Sant Julià de Lòria i Govern signaran la setmana vinent el conveni per a la creació del carril bici fins a la capital

Andorra la VellaEl comú de Sant Julià de Lòria i el Govern signaran la setmana vinent el conveni per a la creació del carril bici entre la parròquia laurediana i Andorra la Vella -concretament fins a la rotonda de la Margineda- que permetrà enllaçar amb el que ja hi ha a l'avinguda d'Enclar. Així ho ha anunciat aquest divendres el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, durant l'acte de presentació de les noves bicicletes de Cicland, un servei que tal com ha apuntat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Sílvia Calvó, ja aglutina més de 3.000 usuaris, 700 dels quals s'han afegit al llarg dels darrers mesos gràcies a la gratuïtat del servei, una mesura que també s'allargarà durant tot el 2023.

Majoral ha defensat que la creació d'aquest carril bici entre les dues parròquies representa fer "un pas més cap a la mobilitat sostenible". De fet, la parròquia laurediana és una de les que més hi ha apostat amb la introducció dels patinets elèctrics, un servei que també s'ha estès a altres punts del territori. A hores d'ara, però, no hi ha terminis sobre quan el carril pot ser una realitat. "L'important és signar el conveni el dia 23 i, a partir d'aquí, coordinar-nos i començar com abans millor", ha apuntat el cònsol.

En relació amb la renovació de les bicicletes de Cicland, Calvó ha posat en relleu que es dona continuïtat al conveni signat durant el mes d'agost amb Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria per reestructurar el servei i concentrar les bicicletes elèctriques compartides als nuclis més urbans. En aquest sentit, ha recordat que es van eliminar les parades de les parròquies "més perifèriques" per tal de donar "un millor servei a l'usuari".

A més a més, amb les noves bicicletes s'introdueix una novetat important com són les parades virtuals, les quals no tindran estacions de càrrega però serviran per recollir i deixar les bicicletes en diversos punts. "Això ens permet oferir un millor servei en el sentit que no només hi haurà les parades físiques, sinó que s'incrementaran amb altres de virtuals", ha afegit la ministra en funcions. Així mateix, ha exposat l'aposta per aquesta modalitat de transport, que complementa l'oferta del transport públic, i que vol tenir incidència sobre el públic jove tenint en compte que moltes de les parades virtuals s'han ubicat prop dels centres escolars.

Per la seva banda, el responsable de Cicland, Miquel Àngel Armengol, ha detallat les característiques de les noves bicis. A nivell global, incorporen mecanismes més senzills de pujada i baixada del seient; tenen menys pes i són més manejables; la cistella acompanya el moviment del manillar; disposen de roda d'última generació, i tenen unes bateries amb més vida útil, més potència i més autonomia. Amb l'increment de les parades, Armengol ha apuntat que el parc de bicicletes queda fixat en 55 i s'espera que estiguin totes actualitzades abans del proper 10 d'abril.

Quant a la resta de comuns implicats, el cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, ha manifestat que "les bicicletes elèctriques són idònies per la morfologia del nostre territori -en referència a la vall central-, ja que és el territori més pla i permet desplaçaments més freqüents". En el cas de la capital es disposa de set parades i des del comú s'ha recordat que s'han fet esforços perquè també estigui prop dels centres escolars. "Esperem que a poc a poc hi hagi més usuaris que escullin aquesta mobilitat sostenible, juntament amb la mobilitat a peu", ha conclòs.

Finalment, la consellera de Medi Ambient i Mobilitat del comú d'Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, ha explicat que a la parròquia hi ha més d'una vintena de parades, les quals es podran torbar a través de l'aplicació i també amb la senyalització que hi haurà a terra. En aquest sentit, ha dit que se serà "molt estricte" a l'hora de controlar que les bicis estiguin 'aparcades' al lloc on toca. Així mateix, ha afirmat que amb aquestes noves parades virtuals s'espera que el servei "tingui més volada de la que ha tingut fins ara".