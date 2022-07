Sant Julià de Lòria torna a denunciar bretolades als camins de la parròquia

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha tornat a denunciar mitjançant les xarxes socials una sèrie de bretolades que novament s'han produït a la parròquia aquest cap de setmana. Concretament, segons ha explicat el comú, els actes incívics han tingut lloc aquesta vegada en un dels camins que donen accés a Canòlich, on els autors han trencat la barrera d'inici del camí i els senyals de la zona. A hores d'ara encara no se sap el cost de la reparació, tot i que des del comú es recorda que aquestes actuacions suposen una despesa de diners per a tots els residents de la vila.

Fa poc més de dues setmanes la corporació laurediana va denunciar altres actes vandàlics que es van produir al berenador del Coll de la Plana. En aquella ocasió, els autors també van trencar les baranes de fusta i els bancs de pedra de la zona.