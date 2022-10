Sant Julià, primera parròquia que disposarà d'un canviador inclusiu

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria esdevindrà a partir del mes de gener en el primer indret del país en disposar d'un canviador inclusiu, una instal·lació que "va més enllà" d'un lavabo per a persones amb discapacitat i que cobreix les necessitats de "molts perfils" d'usuaris que tenen necessitats especials com poden ser persones grans, amb paràlisi o ictus, a més de persones amb ostomia. De fet, tal com ha destacat Ana Folch, de l'associació Cambiadores Inclusivos, "Andorra serà el primer país del món en disposar d'un canviador inclusiu amb un bany per a ostomia dins".

Aprofitant les obres que s'han de fer al centre esportiu LAUesport es durà a terme l'adaptació d'un espai que compti amb vàter, lavabo, dutxa i llit per canviar les persones amb diferents necessitats, tal com ha explicat la cònsol menor de Sant Júlia de Lòria, Mireia Codina, que ha destacat que quan els van proposar la idea van pensar on podrien instal·lar aquest canviador perquè fos accessible i pogués obrir el màxim d'hores possible. Així va sorgir la idea de fer-ho al centre esportiu perquè en puguin fer ús no només aquells que utilitzin les instal·lacions de LAUesport. La inversió que es farà per poder disposar d'aquest servei és de 30.000 euros, 10.000 dels quals donats per la Creu Roja Andorrana.

Codina ha posat en relleu que el projecte va més enllà, ja que s'engloba en una acció més global que inclou activitats, formació o d'altres propostes que fomentin "la inclusió social". A més, aquesta instal·lació també serveix per posicionar la parròquia turísticament, perquè moltes famílies amb aquestes necessitats busquen que hi hagi infraestructures d'aquest tipus a l'hora de viatjar.

El director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, ha manifestat que l'entitat "suma" i que voldria que "fos un exemple per a altres institucions o empreses" que impulsin serveis d'aquest tipus i d'aquesta manera cada vegada siguin menys les dificultats d'accessibilitat de les persones.

Folch ha subratllat que hi ha "molt més darrere" d'aquesta instal·lació, ja que es cobreix una necessitat de moltes persones que ara han de fer servir instal·lacions en unes condicions que no són ni higièniques ni segures. En aquest sentit, ha destacat que hi ha qui ha de ser canviat a terra. "Moltes persones no tenen lavabos dignes" i amb aquests canviadors es donen "oportunitats" a molts usuaris, ha posat en relleu Eriz Delgado, de l'associació Cambiadores Inclusivos. Així, es garanteix que aquestes persones amb necessitats especials puguin gaudir d'un lavabo amb un "ambient segur i net". De fet, al món n'hi ha molt pocs, concretament a Espanya, només n'hi ha dos, segons l'associació. Delgado ha manifestat que els beneficiaris podrien ser uns 400 a Andorra, segons l'extrapolació de dades d'altres indrets.

Codina ha destacat que com a polítics van entendre que calia que vetllessin per la inclusió i ha "desitjat" que al país hi hagi serveis d'aquest tipus arreu per donar "resposta a tothom".