Una seixantena de parades a la Vila Medieval de Sant Julià

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria ha donat aquest divendres el tret de sortida a la 19a edició de la Vila Medieval, una cita que recupera la normalitat després de la pandèmia i que reprèn actes com el sopar medieval. Una seixantena de parades omplen l'avinguda Verge de Canòlich per traslladar el poble, durant el cap de setmana, a l'edat mitjana. El cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha destacat que s'agafen aquesta edició amb "ganes i il·lusió" i ha recordat que és la primera del mandat que poden celebrar sense restriccions. A més, s'ha mostrat convençut que "si el temps acompanya" serà "un èxit".

El cònsol major ha subratllat el fet que la cita ja sigui el mercat medieval "de referència" a Andorra i que fora també sigui un esdeveniment que es té en compte. De fet, ha manifestat que una delegació de l'ajuntament de Calonge visitarà Sant Julià de Lòria "per agafar idees", la qual cosa permetrà "millorar coses aquí i allà", ha subratllat.

Majoral ha incidit en el fet que "el cavall de batalla" de la corporació és "dinamitzar la parròquia" i el comerç al voltant d'activitats i ha recordat que el mercat és "una de les més importants". Així, ha desitjat que si "el temps acompanya" es pugui veure "un gran volum de gent" que visiti el mercat "i consumeixi a la parròquia".

A banda de les 60 parades (38 de les quals són de paradistes de fora d'Andorra) s'han programat per a aquest cap de setmana una trentena d'activitats per a grans i petits. Destaca el sopar medieval en el qual es podrà participar aquest dissabte a un preu de 20 euros si es va disfressat i de 30 si s'opta per no fer-ho. A més, entre les activitats més destacades també hi ha la demostració de la tècnica mil·lenària oriental Rakú, que es podrà veure durant tot el cap de setmana. Es tracta de la cocció de peces fetes amb fang de manera tradicional. També, es reprenen els tallers de recreació històrica de com vestia un cavaller. I hi haurà un pas d'armes amb lluites amb armes i armadures reals de l'edat mitjana i on es recrearan batalles reals que hi ha hagut al llarg de l'època medieval. La confecció de titelles o activitats lúdiques de cavallets per als més petits seran les altres propostes que complementaran el programa del cap de setmana. En cas de pluja, ha manifestat Majoral, el programa de propostes es manté i es traslladaria al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià o a la pista poliesportiva.