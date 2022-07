Tall d’aigua potable a Ciutat de Valls per reparar una fuita

Andorra la VellaEl subministrament d’aigua potable a Ciutat de Valls s’haurà d’interrompre aquest dilluns a la nit i a la matinada per reparar una fuita que s’ha detectat al tub general de la xarxa d’aigua potable. El tall s’ha programat entre les 22 hores i les tres de la matinada, tot i que des del comú d'Andorra la Vella informen que està subjecte a l’evolució dels treballs, malgrat que les tasques d’excavació prèvies es faran a partir de les 21.30 hores.

Els edificis afectats pel tall d’aigua seran els del carrer Ciutat de Valls, entre els números 1 i 54, i tots els dels carrers del Puial, Font del Puial, Roc de l’Aldiàs, Mestre Xavier Plana i Castellà del Sucarà. Els afectats per la incidència han estat avisats amb antel·lació i la reparació s’ha previst per al vespre per evitar al màxim les molèsties als veïns implicats.