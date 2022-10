La MassanaUn usuari ha penjat a les xarxes un vídeo per denunciar la situació del trànsit a la localitat d'Anyós. Mostra com els vehicles s'han d'aturar perquè no passen dos cotxes alhora, el que implica que han de frenar per fer la maniobra. Una situació que es produeix quan es creuen dos cotxes o més que van en direcció contrària en aquesta via.