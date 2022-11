(Vídeo) L'interior calcinat del centre cultural de Sant Julià

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià ha compartit un vídeo en les seves xarxes en què mostra com ha quedat l'interior del Centre Cultural i de Congressos Lauredià després de l'incendi. Unes imatges en què es veuen clares les conseqüències del foc en l'interior de la infraestructura. També s'ensenya com hi ha professionals que ja estan treballant per tornar a condicionar la zona, una tasca que sense cap dubte requerirà molt de temps i esforç.