(Vídeo) Queixa de veïns d'Anyós per la quantitat de vehicles que no respecten els límits de velocitat

La MassanaUna usuària ha denunciat a les xarxes amb un vídeo com la majoria de cotxes que entren i surten d'Anyós no respecten els límits de velocitat, establerts en 30 quilòmetres per hora. A més, des de la perspectiva en què es grava el vídeo, s'observa que es tracta d'un gir en què els conductors no tenen una bona visibilitat respecte al que ve de front, el que reforça la necessitat de controlar els conductors que circulen a la població.