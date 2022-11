(Vídeo) Tifes de gos repartides per diversos punts de Canillo

CanilloUna usuària ha denunciat a través de les xarxes socials que a la parròquia de Canillo encara no hi ha pipicans i que, per tant, és habitual trobar-se amb excrements d'animal quan es passeja. Ha publicat un vídeo en el qual es veuen diferents tifes de gos en un perímetre molt reduït, fent veure que la situació és usual. També ha compartit diverses imatges d'excrements situats a diferents punts de Canillo.

Seguim sense pipicans i la penya porta a cagar i pixar (sense aigua ni res) els gossos a les zones verdes i les voreres.

S’ha fet demanda escrita al @canillo_andorra, però ni respondre pic.twitter.com/xuPuhNMPwk — Enjoying Mountains (@enjoyingmount) 15 de noviembre de 2022