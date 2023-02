La Xarranca trasllada el seu espai creatiu i expositiu al parc Central

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha fet un pas més per aconseguir que el parc Central sigui "el centre d'art de la parròquia i del país". D'aquesta manera, ha cedit, per un període de dos anys, un local a la Xarranca en què l'entitat podrà dur a terme les seves activitats creatives i expositives. Es tracta d'un espai de 120 metres quadrats a tocar del llac del parc que ara serà habilitat perquè ja cap al mes de maig pugui obrir portes.

Des de l'entitat tant la seva presidenta, Mar Garcia, com la secretària, Mireia Tarrés, han posat en relleu que aquesta ubicació "molt cèntrica" els permetrà apropar encara més les propostes que facin a la ciutadania. La voluntat de la Xarranca és continuar organitzant exposicions i fins i tot recuperar les xerrades que es feien fa uns anys i, també, potenciar d'altres propostes com tallers per als infants, tal com ha comentat Garcia. De fet, la presidenta, que s'ha mostrat entusiasmada amb la nova ubicació, ha reconegut que tenen moltes idees que encara no saben com es plasmaran, però s'ha mostrat segura que el nou espai servirà per "acostar la gent del parc a nosaltres i a la cultura".

Fins ara la Xarranca tenia el seu espai expositiu a La Peixera, sota de l'espai Caldes, però les obres iniciades a la zona van fer que es quedessin sense local. Posteriorment, van arribar a un acord amb l'hotel Roc Blanc, on fa uns mesos que hi treballen. De totes maneres, Garcia ha reconegut que volien "un lloc públic" i que en les reunions que el cap de Govern i la ministra de Cultura van mantenir amb les associacions els van fer arribar aquesta demanda. Va ser en aquest marc que va sorgir la idea d'aquest local a Andorra la Vella i des de l'entitat van contactar el comú. "Ha estat tot molt ràpid i fàcil", ha celebrat Garcia, que ha concretat que va ser tot just després de Nadal que van començar les converses amb el comú. La cònsol major, Conxita Marsol, ha destacat que van valorar que acollir la Xarranca en aquest local que no es feia servir serà "un complement important a l'activitat que volem que es faci al parc Central". I en aquest sentit, el conseller de Cultura i Promoció Turística, Miquel Canturri, ha recordat que al parc Central hi ha ara com ara la sala d'exposicions del Govern en un espai cedit pel comú i les escultures de diferents artistes del país i ha considerat que amb aquest nou espai es "culmina" el que volen que sigui el vessant cultural del parc.

Ara caldrà fer-hi uns petits treballs per a l'adequació que consistiran bàsicament en la instal·lació elèctrica, canviar algun vidre i fer una neteja a fons dels locals, que podrien obrir cap al mes de maig. Garcia ha destacat que ja tenen programades propostes per als mesos vinents i que volen, també, continuar la col·laboració amb el Roc Blanc. A més, creuen que la nova ubicació servirà per incrementar la xifra de socis, que actualment està en la setantena. Així, recorden que no només representen artistes plàstics, sinó tota mena de creador artístic.

Quant a la nova escultura que el comú pugui instal·lar al parc Central aquest any, Marsol ha destacat que es prepara un plec de bases per donar "oportunitats" als artistes del país a presentar-s'hi i ha reiterat la voluntat que cada any s'hi pugui instal·lar una nova obra.