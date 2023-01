Un 14% de reglaments pendents d'aprovar fora de termini

Andorra la VellaUn 14% (58) dels reglaments pendents d'aprovar del Govern es troben fora de termini. Ho ha manifestat durant la sessió ordinària de Consell General d'aquest dijous el cap de Govern, Xavier Espot, en resposta a la pregunta formulada pel conseller general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Jordi Font, relativa als incompliments dels terminis per als desenvolupaments reglamentaris.

El líder de l'executiu ha puntualitzat que al llarg dels darrers vuit anys de legislatura de Demòcrates s'han encomanat al Govern fins a 400 reglaments, dels quals 252 han estat aprovats. A més, ha apuntat que les dades demostren que "les xifres no són pas tan dolentes" i, per tant, "crec que no és per autofelicitar-nos, però tampoc per fer una constatació catastròfica".

Per la seva banda, Font ha considerat "molt greus" els endarreriments i ha lamentat que el percentatge aportat per Espot continua sent molt elevat a parer seu i, a banda, difereix de les dades calculades pel conseller socialdemòcrata. "En alguns reglaments aquest endarreriment és inacceptable, ja que són de fa anys" i, per tant, "caldria que el legislatiu o els representants directes del poble tinguessin una eina per poder obligar el Govern a complir amb les seves obligacions".

També sobre aquesta qüestió, la consellera general no adscrita, Carine Montaner, ha titllat la situació de "bulímia legislativa", i ha aportat un suggeriment sobre la manera de treball -impedint que un ministre pugui entrar un projecte de llei si hi ha reglaments pendents d'aprovar- que, de cap manera, Espot ha acceptat.