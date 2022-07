El 65,5% dels ciutadans enquestats d'Andorra la Vella està en contra de l'heliport al Patapou

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 9 de juliol de 2012, va ser notícia...

L'enquesta encarregada per la plataforma ciutadana No a l'heliport al Patapou mostra com un 65,5% dels ciutadans d'Andorra la Vella estan en contra de l'emplaçament de l'heliport escollit pel Govern, i que el puntuen amb només un 2,96 sobre 10. La plataforma i el Comú d'Andorra la Vella han indicat que l'enquesta ve a confirmar la percepció que ja tenien del neguit que hi ha entre la població, i han posat de manifest que els que s'hi mostren més en contra són la gent gran, que té el record de les caigudes de rocs que hi ha hagut a la zona històricament. Des del Comú, els cònsols també han destacat que fins i tot els barris més allunyats de l'emplaçament estan en contra del projecte. D'altra banda, el portaveu de la plataforma, Isidre Bartumeu, ha dit que la reunió informativa oferta pel Govern dijous passat ha fet que la preocupació que té la ciutadania estigui 'basculant cap a la indignació', per culpa de les 'contradiccions flagrants' del ministre Alcobé.

L'enquesta, elaborada per la Fundació Cirem a 400 persones de la parròquia d'Andorra la Vella entre el 27 i el 28 de juny, conclou que el grau de coneixement del projecte de construcció de l'heliport és elevat, ja que el 77,8% coneix el projecte, i el 63,8% també coneix la ubicació.

Pel que fa al grau d'acceptació, el 67% dels enquestats estan d'acord en la construcció d'un heliport a Andorra, però un 65,5% està en contra de l'emplaçament del Patapou, mentre que el 19,3% hi està a favor, i un 15,3% no ho sap o no contesta. Així, del total de persones que han contestat la pregunta, que són 339, un 77,3% està en contra de la ubicació escollida. D'altra banda, un 64% dels enquestats considera que l'heliport s'hauria de construir en un altre emplaçament, i les opcions que es proposen són fora del centre urbà.

De mitjana, l'heliport al Patapou rep una nota de només 2,96 sobre 10, i destaquen el 38,5% dels enquestats que el valoren amb un zero. Per ubicacions, qui més mala nota posa al projecte són els ciutadans de la zona de l'Ambaixada Francesa, seguits de l'avinguda Príncep Benlloch i el Centre Històric. L'enquesta posa de manifest que els que no coneixen el projecte són menys crítics i donen més bona nota a l'emplaçament.

El 46,8% dels enquestats creu que la principal problemàtica que pot provocar l'heliport és el soroll, seguida del risc d'accidents (25%) i la inseguretat (14%).

El portaveu de la plataforma, Isidre Bartumeu, i els cònsols d'Andorra la Vella, Rosa Ferrer i Jordi Minguillón, han destacat que l'enquesta ratifica la seva postura en contra de l'heliport, i ve a confirmar el neguit que han percebut de part de la ciutadania. A banda de penjar els resultats de l'enquesta a la pàgina web de la plataforma, també els faran arribar al cap de Govern.

Isidre Bartumeu també ha aprofitat per criticar la reunió informativa que va oferir el Govern dijous passat. Considera que no calia que el ministre 'anés escortat per sis tècnics' i que 'amb menys temps i menys tècnics s'hagués pogut dir el mateix'. A més, ha assegurat que 'vista la insensibilitat que va demostrar el ministre, les contradiccions en les que va incórrer, i el fet que digués que si no és segur no es farà quan en d'altres ocasions havia assegurat que era plenament segur, la gent està basculant cap a la indignació'. Per tot plegat, Bartumeu ha afegit que 'sembla que el ministre Alcobé sigui Adam, que la història comenci amb ell'.

De la seva banda, Rosa Ferrer també ha coincidit en assenyalar que la reunió va estar plena de contradiccions, i ha lamentat que s'hagi fet una adjudicació definitiva en lloc de fer-la provisional a l'espera del projecte definitiu. Ferrer ha afegit que no es pot comparar amb l'heliport de l'hospital, ja que allà es fan vols excepcionals, i no hi ha ni estacionament ni emmagatzematge de combustible. La cònsol considera que l'emplaçament hauria d'estar en una zona industrial, allunyada dels nuclis urbans, i creu que la proposta de la Borda Vidal que es va posar sobre la taula fa uns anys era un bon lloc.