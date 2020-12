Catalunya accedeix a integrar Andorra a l’Alt Urgell

Preguntada per un periodista aquest dimarts durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, ha explicat que “s’ha definit que es pugui, en el marc de l’obertura perimetral a comarques, aquest cap de setmana, que es passarà d’un confinament perimetral municipal a un de comarcal, es permetrà que la comarca de l’Alt Urgell englobi Andorra, per tenir en compta la realitat transfronterera”.



Budó ha explicat que falta el vistiplau dels ministeris d’Interior i d’Exteriors espanyol. “Això no només es competència de la Generalitat i s’ha sol·licitat des del Departament d’Interior, al Govern d’Espanya la possibilitat de fer aquesta integració territorial. Si s’acaba aprovant, la mobilitat a l’Alt Urgell s’ampliarà a Andorra des d’aquest cap de setmana, una mobilitat de cap de setmana perimetral comarcal que seria entre Andorra i l’Alt Urgell”.



La portaveu catalana ha explicat que es donen tres o quatre dies de marge per acabar de definir l’estratègia de Nadal i si això pot comportar alguna correcció en termes de mobilitat. Les dades a Catalunya no són bones, i mostren una tendència a l’alça. El Departament de Salut ha notificat 1.886 casos nous de covid-19 a Catalunya confirmats amb una PCR o un test d’antígens, els quals sumen un total de 328.943 contagis des de l’inici de la pandèmia. A més, s'han registrat 39 defuncions en les últimes 24 hores.

A més, continua pujant el risc de rebrot, que torna a ser molt elevat: avui ha pujat 38 punts de cop, fins als 219, i la taxa de velocitat de propagació ha tornat a superar l'1 i se situa en l'1,11, 0,17 punts més que ahir. L'única dada positiva és que les hospitalitzacions tornen a baixar: hi ha1.511 hospitalitzats (-8), dels quals 351 són a l’UCI (+7). Caldrà veure, doncs, com afecta aquesta tendència a l'alça en la presa de decisions que afectin a la mobilitat municipal i comarcal del país veí del sud.