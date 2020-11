El Consell d'Europa recomana a Andorra millores per tractar la violència masclista

El Consell d'Europa ha publicat un nou informe sobre Andorra, en el que el Grevio fa diferents propostes i suggeriments per tal de combatre la violència contra la dona. En aquest sentit, el Grevio demana a les autoritats andorranes que garanteixin la prevenció i la lluita contra totes les formes de violència contra la dona cobertes al conveni d'Istanbul i en particular demana que l'assetjament sexual, els matrimonis forçats i la mutilació genital femenina s'incloguin amb suficientment detall als documents polítics.



També es demana promoure la investigació i assegurar la recopilació de dades sobre la violència de gènere que afecti grups de dones exposats a discriminació múltiple, com les dones amb alguna discapacitat, les LGBTI o les migrants. De fet, es demana d'integrar les perspectives i les necessitats d'aquests grups en el disseny de les polítiques amb col·laboració amb les associacions especialitzades. A més, també anima a les autoritats andorranes a seguir sumant esforços perquè l'enfocament del gènere de la violència contra les dones s'integri en les polítiques i els documents oficials emesos per les institucions.

D'altra banda, en un apartat sobre prevenció i sensibilització, recomana planificar i desenvolupar campanyes periòdiques, amb la col·laboració d'organitzacions no governamentals. En la mateixa línia, manifesta que s'ha de garantir la transversalització de gènere a l'educació. Per aquest motiu, demana que hi hagi una formació adequada dels professionals relacionats en qüestions de violència contra la dona. Un altre apartat el dedica a invitar a les autoritats a establir eines preventives i una major divulgació sobre el programa d'ajuda a les dones. Per altra banda, també encoratja a prendre les mesures necessàries per establir un programa de tractament pels delinqüents sexuals. Pel que fa als mitjans de comunicació, recomana a les autoritats a seguir fomentant sistemes d'autoregulació destinats a millorar el respecte dels mitjans de comunicació a la dignitat humana de les dones i la prohibició de qualsevol discriminació de gènere. De la mateixa manera, demana doblar els esforços per prendre mesures i establir normes de prevenció per combatre la violència de gènere contra les dones als llocs de treball.

Des del Grevio també encoratgen les autoritats a prendre mesures que suposin una major implicació de totes les institucions concernides per tal que hi hagi una actuació coordinada i transversal en la prevenció contra les violències i a establir unes polítiques que permetin que cadascuna d'aquestes institucions tingui uns objectius clars. També es demana que es destinin més recursos econòmics a la prevenció i a la lluita contra les violències envers les dones i al reforç a les organitzacions de la societat civil, establint, per exemple, subvencions estables. També es recomana que es reforci la implicació de les ONG i que es facin enquestes de manera periòdica sobre les diferents formes de violència.

També hi ha tot un apartat dedicat a la protecció i el suport i en el qual es destaca que cal que es dotin els serveis socials dels recursos econòmics i humans suficients perquè puguin atendre de manera efectiva les víctimes de violència. També es recomana que es doti el personal dels serveis sanitaris amb els mitjans adequats i també amb la formació necessària per atendre les dones. També es convida el país a reforçar la formació de les persones que fan l'atenció telefònica. I es demana que les víctimes de violències sexuals puguin tenir accés a tots els serveis i també s'incideix en la coordinació dels treballs per garantir el suport als infants que han estat víctimes de la violència.

El Grevio també "encoratja fortament" les autoritats a dotar de mecanismes efectius d'indemnització a les víctimes. En aquest sentit, també s'inclouen un seguit de recomanacions en matèria judicial, tant civil com penal. Així, a banda de recomanar formació als professionals també es manifesta que cal que el país modifiqui el Codi Penal per garantir l'existència d'un delicte de violència sexual molt lligat a l'absència de consentiment, amb independència del fet que la víctima sigui major d'edat i en les seves plenes facultats. I també es recomana la revisió de les penes aplicables a les violències sexuals de manera que es prevegin sancions dissuasives i proporcionades a la gravetat dels fets. També es recomana completar en matèria penal el comportament que suposi la incitació a la mutilació genital i s'encoratja a la presa de mesures per a la correcta aplicació de les disposicions sobre l'assetjament sexual.

Finalment, des del Grevio es demana que les víctimes tinguin accés i puguin ser rebudes per personal qualificat durant les 24 hores els set dies de la setmana, i ampliar el suport policial. També convida a les autoritats a involucrar a les associacions especialitzades a donar suport a les víctimes a les investigacions i als processos judicials.