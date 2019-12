Desperta Laurèdia proposa que el parc d'animals sigui un conservatori d'espècies autòctones del Pirineu

Desperta Laurèdia vol reconvertir el parc d'animals en un centre d'interpretació i de recuperació de la fauna del Pirineu. Així ho ha afirmat Cerni Cairat, cap de llista de la formació, qui entén que els parcs d'animals amb finalitat única d'exhibició turística "han quedat obsolets" i se'ls "ha de buscar un valor afegit". Aquest és un dels canvis que proposa Desperta Laurèdia per a Naturlandia, ja que volen que es retorni a la gent de Sant Julià i també que sigui un parc orientat a l'esport, al turisme de lleure esportiu i a la natura. Cairat ha declarat que defensen l' entorn idíl·lic de la Rabassa i que té "un alt interès paisatgístic i natural". Des de la formació creuen que, per exemple, el Prat de Conangle, que actualment està tancat amb tanques, "és un bé comú de tots els veïns i veïnes de la parròquia" i volen que sigui un espai obert amb accés lliure i gratuït per a tothom.

D'altra banda, també consideren que hi ha un abandonament per part de la direcció actual del parc. "Cal una direcció que es preocupi pels treballadors i així aquests podran oferir un bon servei", ha assegurat Cairat, extreballador del parc. En el sentit estrictament econòmic, asseguren que realitzaran una anàlisi de comptes exhaustiu, d'activitat per activat, per tal d'entendre que és el que funciona i el que no. "Ja n'hi ha prou de sentir durant molts anys que el parc va bé però cada any veiem que acumula resultats negatius", ha comentat Cairat, qui ha explicat que a l'inici prometien 1.000 visitants diaris i molta activitat a la parròquia i el resultat no ha estat aquest. Aquesta, precisament, va ser una de les raons per les quals va néixer el grup Desperta Laurèdia, ha reconegut Cairat, qui ha explicat que va sorgir perquè s'oposaven a la nova infraestructura de la tirolina que volia fer l'actual comú. "Entenem que cada vegada que es vol diversificar les fonts d'ingressos al parc, no pot ser que el comú hagi de fer una inversió de gairebé 3 milions d'euros".

Un dels altres punts que defensa la formació és el model esportiu de la Rabassa, ja que consideren que és un actiu molt important i que està creixent molt, i alhora, també és una aposta de país. En aquest sentit, el líder de la formació creu que l'actual comú ja hi havia començat a apostar, juntament amb la federació d'esquí i el comitè olímpic. "Volem que vagi creixent i també sumar-hi l'aportació d'altres administracions com el Govern. Quant a la cerca de col·laboradors, Cairat creu que l'entrada d'inversors privats només es podria plantejar un cop s'hagin vist els comptes i sempre que els inversos "creguin en el projecte i aquest defensi l'entorn, la muntanya i l'activitat de lleure esportiu".

Per tal de tornar a potenciar el parc, entenen que qualsevol infraestructura turística ha de tenir una bona gastronomia i un servei de qualitat. "Pensem que amb aquest entorn, és molt important fer una restauració de qualitat amb una cuina casolana i de muntanya". En aquest aspecte encara no tenen cap proposta concreta perquè "tot dependrà de l'anàlisi econòmic".

Finalment, en la línia de respectar la natura, el candidat a cònsol major ha indicat que cal potenciar l'entrada a la vall de Madriu Perafita Claror, aprofitant la possibilitat d'aparcament que dona Naturlandia. "Cal establir mesures de control" per tal de garantir que no es torni a repetir l'accés de molts vehicles al parc natural des de la Rabassa, ha remarcat Cairat, qui ha assegurat que cal fer-ne més promoció i també una defensa de l' entorn natural.

Recuperar la Festa de les entitats

De la seva banda, la candidatura d' Units pel Canvi vol donar un nou impuls a les entitats culturals de la parròquia, i per aquest motiu pretenen recuperar la Festa de les entitats per cohesionar la ciutadania. "Sant Julià de Lòria sempre s'ha considerat la capital cultural del país i malauradament s'ha deixat perdre", ha lamentat Iris Orriols, número 4 de la llista. La Festa de les entitats es va deixar de fer per diversos motius, entre els quals l'econòmic, "però entenem que és una activitat necessària per les entitats i per la ciutadania", ha manifestat Orriols, qui, a més, considera que aquest esdeveniment hauria de tornar a crear un sentiment de germanor i involucrar el jovent. En aquest sentit, s'ha compromès a mantenir reunions amb les diferents entitats per conèixer les coses que s'estan fent bé i també les mancances.

Servei a les persones

Terceravia + Unió Laurediana + Independents té com a objectiu prioritari de la seva candidatura el servei a les persones i vetllar per les polítiques adreçades a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Josep Majoral, candidat a cònsol major, ha indicat a l'escola bressol l'Espill que "crearan un servei de menjador per la gent gran" i potenciaran "la figura de l'educador de carrer per integrar el jovent". La candidatura vol reforçar la col·laboració amb Càritas i també treballar pels joves, un dels objectius de la formació. Una de les propostes consisteix en crear un punt jove amb activitats, on el jovent es pugui trobar i gaudeixi de temps lliure en un espai sa i segur, ha indicat Majoral, qui a la tarda, ha presentat el seu programa a la llar de Lòria. Durant l'acte, ha contestat les preguntes i inquietuds de la gent gran i ha pres nota de les seves propostes.