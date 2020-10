Espot renya Gili: “Les coses no es fan així”

A Govern no ha agradat l’anunci fet aquest dijous pel Comú escaldenc i el mateix cap, Xavier Espot, ha reprovat públicament aquest divendres la manera de fer de l’equip liderat per la cònsol Rosa Gili. “Nosaltres no estem en contra de la possibilitat que els comuns puguin establir un catàleg de prestacions complementari al del Govern, amb competències que no tenim assumides, però no podem anar cadascun pel seu costat i que al final tinguem un descontrol absolut”, ha dit Espot, a qui no ha agradat que l’anunci del Comú sense diàleg previ amb l’executiu. "No es poden permetre abusos, ni crear diferents categories de ciutadans, no es poden repartir xecs amunt i avall, les coses no es fan aixi", ha insistit el dirigent.



Segons el cap de Govern, aquesta línia d’ajudes que proposa el Comú escaldenc pot genera un greuge amb la resta de corporacions. “Potser estem donant més diners dels que pertoquen a persones que no ho necessiten tant com altres i potser no tots els comuns poden establir les mateixes quantitats”, ha dit.



En la sessió de Comú d’aquest dijous es va aprovar una partida d’ajudes d’un màxim de 200 euros per al lloguer i a l' alimentació, i de 150 euros mensuals per una baixa laboral relacionada amb la Covid-19, per confinar-se per haver de cuidar un fill o persona a càrrec o com a complement per estar en suspensió del contracte laboral, entre altres tipologies.



Govern examinarà si hi ha hagut “deslleialtat competencial”, és a dir, si el Comú s’ha saltat competències que li pertoquen. Espot ha comentat que hi ha algunes ajudes aprovades per d'Escaldes que els “generen dubtes". Per això, l'executiu analitzarà "amb molt detall" les mesures per si hi ha un conflicte de competències.