Espot diu que “hauria de variar molt la situació” per tornar al confinament

El cap de Govern, Xavier Espot, ha negat aquest dimarts, durant la visita al nou centre del COEX, que l'executiu tingui damunt la taula un pla de xoc que consisteixi en confinar la població durant deu dies per rebaixar l'índex de contagis de cara a la temporada d'hivern. Ara bé, el dirigent no ha descartat la mesura “si la situació varia molt” en les properes setmanes.



El Govern manté el missatge que recorda a aquella màxima futbolística que diu que s'ha d'anar partit a partit. El següent matx es preveu aquest diumenge, quan acaba el termini del decret que inclou les darreres mesures antiCovid anunciades pel mateix Espot ara fa deu dies. A final de setmana, i en funció de la corba de contagis, es decidirà si s'allarga o no el període de validesa del decret.



Pel què ha explicat el dirigent, les darreres mesures, que afecten sobretot als grups que es concentren en bars i restaurants, estan funcionant perquè ja es registra una disminució de contagis.



De la mateixa manera que el Govern decidirà a final de setmana sobre les mesures restrictives, caldrà esperar a final de la tardor per veure si l'evolució de la corba de contagis permet assegurar o no un bon inici de la temporada d'esquí. És clar que si la situació es compliqués i proliferessin els positius per Covid-19 a les portes de l'hivern, el Govern aplicaria el confinament de la població, com a mesura d'impacte per frenar els contagis.