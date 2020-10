El Govern prorroga les mesures restrictives, "com a mínim", vuit dies més

Andorra registra 187 casos més que dimecres a la tarda. Actualment hi ha 1.261 casos actius al país. Amb 22 ingressos hospitalaris, dels quals 12 a planta i 10 a l’UCI, amb 8 persones ventilades mecànicament. Es mantenen 16 persones ingressades al Cedre. I en total, el país ha lamentat 59 defuncions des de l’inici de la pandèmia. Aquestes són les dades, actualitzades a la mitjanit de dijous, que ha presentat el cap de Govern, Xavier Espot, aquest divendres al migdia. Tot i que la taxa de reproducció del virus (RO) se situa en 1,07, el Govern ha decidit prorrogar, “com a mínim”, vuit dies més les mesures antiCovid incloses als decrets aprovats l’1 i el 8 d’octubre.



La vigència de les darreres mesures antiCovid finalitzen aquest diumenge, i aquest divendres s’ha anunciat que s’allarga la seva vigència, “tenint en compte el nombre de casos actius”, com a mínim vuit dies més.



Així doncs, agrupacions de persones i reunions de familiars i amics amb un màxim de cinc membres, excepte que el nucli familiar sigui major. En funerals i vetlles caldrà un protocol específic, enterraments amb deu persones com a màxim. Batejos, comunions i casaments també deu persones com a màxim. En la restauració amb horaris concrets més registres individuals, i bars tancats excepte si ofereixen servei per emportar. Tanmateix, el centres sociosanitaris seguiran sense visites de l’exterior.



Precisament, en centre sociosanitaris, el cribratge de dimecres i dijous al Cedre ha donat 11 positius, nou residents i dos auxiliars –que “tot apunta” que podrien haver estat el focus de transmissió–, als quals s’ha de sumar dues persones més que havien donat positiu el dia abans. A Clara Rabassa s’ha detectat un positiu entre els professionals del centre, i ara, els residents romanen en vigilància fins que se’ls faci el cribratge. Finalment, també hi ha hagut tres positius més a la Gavernera, que han estat aïllat en pisos.