Innovació, teletreball i un observatori epidemiològic, propostes dels ministres iberoamericans

Representants de 22 països d’Iberoamèrica, reunits de manera virtual a la IV Reunió de ministres i altes autoritats iberoamericanes de Ciència, Tecnologia i Innovació (CTI), han acordat impulsar la innovació per contribuir a la recuperació socioeconòmica davant la situació de pandèmia de la Covid-19 i promoure el desenvolupament sostenible a la regió.

Els ministres presents a la reunió han aprovat una declaració conjunta a través de la qual es posa en marxa l’Estratègia Iberoamericana d’Innovació i insten la Secretaria General Iberoamericana (Segib) a la creació de l’ Observatori Epidemiològic Iberoamericà, que ha de tenir com a missió coordinar i enfortir les xarxes i capacitats epidemiològiques existents, amb la finalitat de fer front al coronavirus.

De la mateixa manera, han acordat impulsar accions que contribueixin, de forma urgent, a reduir la bretxa digital, facilitin el teletreball i millorin la protecció de dades. Els ministres i altes autoritats han reiterat la importància d’augmentar les inversions en ciència, tecnologia i innovació i fan una crida a unir esforços per aconseguir-les. Amb aquesta finalitat, han recomanat fomentar l’intercanvi entre els ministres de Ciència, Tecnologia i Innovació; d’Economia i Hisenda i les cambres de comerç d’Iberoamèrica, amb la participació dels organismes financers multilaterals i del sector empresarial.

"Amb la crisi de la Covid-19 fem front al repte més gran que hem viscut com a generació. La ciència, la tecnologia i la innovació han de desenvolupar un paper urgent, profund i complex. Hem de dissenyar una agenda de treball transversal, que inclogui les ciències de la salut, i també les socials; que inclogui les tecnologies industrials, i també les digitals; que faci de la innovació un esforç obert i democràtic. Només així no deixarem ningú enrere”, ha manifestat la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, durant la inauguració de la trobada, en què també ha intervingut el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo.



Aquesta trobada forma part de les reunions preparatòries per a la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que se celebrarà a Andorra el 22 d’abril de l'any que ve sota el lema 'Innovació per al desenvolupament sostenible – Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus'.