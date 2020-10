L'Observatori per a la protecció dels DDHH denuncia “persecució política” contra Vanessa Mendoza

L'Observatori per a la protecció dels qui defensen els Drets Humans (DDHH), com a soci de la federació internacional, h a publicat aquest dijous un article que fa esment a la situació de l'activista andorrana, Vanessa Mendoza Cortés. L'ens descriu que “ha estat assetjada i amenaçada judicialment per les seves activitats com a defensora dels drets de les dones, i més particularment per la seva posició a favor de la despenalització de l’avortament”, que recorda que “és il·legal en totes les circumstàncies” al Principat.



L'article explica que segons la informació rebuda, el 30 de setembre de 2020, Joan Forner Rovira, el representant permanent d'Andorra al Consell d'Europa, va confirmar durant la 45a sessió del Consell de Drets Humans que es va obrir una investigació contra la Mendoza Cortés sobre les declaracions que va fer durant una assemblea pública celebrada el 8 d'octubre de 2019. No obstant això, continua l'article, els advocats de l'activista “encara no han rebut cap notificació formal d'aquesta investigació”.



A més, continua el text, l'entitat Stop Violències “és víctima d'una campanya de difamació” per part del Govern d'Andorra “realitzada als mitjans de comunicació i a les Nacions Unides, amb l'objectiu de minar la credibilitat del seu treball, per dissuadir les dones de contactar l’associació”. Vanessa Mendoza “rep regularment trucades telefòniques sense que ningú li respongui a l’altra banda i ha experimentat manipulacions remotes del seu ordinador personal”.



L’Observatori expressa “la seva màxima preocupació per l’assetjament judicial i les amenaces contra Vanessa Mendoza Cortés, que sembla que només tenen com a objectiu castigar-la per les seves legítimes activitats de drets humans, en particular en relació amb la defensa dels drets de les dones i l’exercici de la seva llibertat d’expressió”.