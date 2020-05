Pla de xoc de 276.000 euros a Encamp per pal·liar els efectes de la crisi sanitària

Encamp i el Pas de la Casa posaran en marxa un pla de xoc amb l'objectiu de reactivar l'economia de la parròquia un cop se superi l' emergència sanitària. El paquet de mesures, que inclou fins a trenta propostes, pretén dinamitzar els sectors empresarial, comercial i turístic dels dos nuclis urbans. Davant d'una cinquantena de persones vinculades als tres sectors, la cònsol major, Laura Mas, el cònsol menor, Joan Miquel Rascagnères, el conseller de Reactivació Econòmica, Nino Marot, i el coordinació de Reactivació Econòmica, Miquel Alís, han avançat que es destinaran uns 276.000 euros en ajuts i iniciatives. Un cop finalitzada la reunió i davant dels mitjans, Mas ha admès que aquest pressupost inicial establert al document “podria variar ja que potser afegirem o modificarem alguna proposta i es podria arribar als 400.000 euros”.

Entre les iniciatives més destacades hi ha un ajut de fins a mil euros als establiments de restauració perquè puguin adaptar les seves terrasses. L'import total previst pel comú és de 25.000 euros. Fins a final d'octubre es podran ampliar aquestes superfícies sense que això suposi un increment de tributació. Les propostes per fomentar les compres a la parròquia, que més interès han generat entre els assistents, són la creació d'una tarja de proximitat i la distribució de vals de descomptes als comerços d'Encamp i el Pas de la Casa. Amb una inversió inicial de 10.000 euros, el comú crearà un fons de 50.000 euros per mantenir activa la iniciativa. A més, també s'habilitarà una guia digital per conèixer l'oferta comercial i el muntatge de quioscos turístics perquè els visitants no hagin de baixar del seu cotxe per obtenir informació de la parròquia.

A mig i llarg termini, a més de planificar un embelliment floral de tota la parròquia per valor de 45.000 euros, el comú també preveu ajuts (un total de 15.000 euros) per a aquells negocis que apostin per traslladar la seva activitat a un local a peu de carrer. Durant tres mesos, es donarà 500 euros a aquells comerciants que s’acullin a aquesta acció. D'altra banda, es preveu reforçar l'oferta de caravàning amb la millora de les instal·lacions de Terres Primeres i es crearan dues zones més, una als Cortals d’Encamp i una altra al Pas de la Casa.

Per la seva banda, el coordinador del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa, Josep Maria Mas, s'ha mostrat esperançat amb la pròxima reobertura, l'1 de juny, de la frontera amb França. “Tenint presents totes les mesures de seguretat, aprofitarem l'arribada de possibles turistes i excursionistes francesos”, ha manifestat Mas; i ha afegit, “encara hem de veure en quines condicions podran obrir els hotels”. En aquest sentit, el pla de xoc també inclou dispensadors de gel a l'entrada de cada edifici administratiu i oficines de turisme per a la seguretat dels visitants.