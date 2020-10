Sant Julià vol esdevenir una parròquia referent en matèria de sostenibilitat

El comú de Sant Julià de Lòria, juntament amb BMS Consultoria Estratègica de la fundació Bomosa, han presentat la Jornada de Sostenibilitat que se celebrarà el pròxim 22 d'octubre al matí al Centre cultural i congressos lauredià. El cònsol major de la parròquia laurediana, Josep Majoral, ha manifestat que aquest és el primer pas del compromís polític que tenen amb la ciutadania per esdevenir una parròquia sostenible i també per dinamitzar la parròquia econòmicament. Durant aquesta jornada, es presentarà el pla director del desenvolupament energètic de la parròquia per tal d'esdevenir una referència en matèria de sostenibilitat i d'energies renovables al Principat.



Majoral ha reiterat que el pla estratègic i la jornada és el primer pas fer de la parròquia una referència al Principat amb les energies renovables, el desenvolupament energètic i la sostenibilitat. A banda, ha manifestat que també hi ha un altre objectiu al darrere de tot això, que és "intentar dinamitzar la parròquia econòmicament degut al que genera la implementació del pla". Per tant, des del comú volen que tota empresa del Principat miri a Sant Julià de Lòria per "l'oportunitat de negoci que generen a través del desenvolupament del pla i amb la implementació d'energies renovables".

El pla, principalment, dona una radiografia inicial de la situació de la parròquia calculant la petjada de carboni. A més, se centra en la mobilitat del parc mòbil del mateix comú i amb l'enllumenat públic. "Fa una sèrie de propostes que s'han d'anar implementant per aconseguir l'objectiu final de tenir una parròquia lliure d'emissió de carboni", ha declarat Majoral. Aquest pla ha estat dissenyat per BMS Consultoria Estratègia by Bomosa Fundació, i el seu director, Albert Batalla, ha comentat que se'ls va encarregar l'auditoria i el pla estratègic a principis d'any i en ell mostren com s'ha de fer aquesta transició energètica als edificis comunals i a l'administració. Tal com ha indicat Batalla, l'empresa té com a objectiu acompanyar institucions públiques i empreses privades en qüestions vinculades a la responsabilitat social corporativa i també en qüestions de sostenibilitat.

Jornada de Sostenibilitat

Un dels primers passos és la Jornada de Sostenibilitat que organitza el comú juntament amb la consultoria el pròxim 22 d'octubre al Centre cultural i de congressos lauredià. La jornada s'iniciarà a les 9 del matí i s'allargarà fins a aproximadament les 14 hores, i l'aforament està limitat a 50 persones per tal de respectar el distanciament social i les mesures sanitàries. Durant la presentació de l'acte, han informat que està obert a tot el públic, tot i que qui més interessat en pot estar són les empreses vinculades al sector, i la inscripció es pot fer a partir d'aquest dimecres a través de correu electrònic al comú.

Quant a la jornada, s'iniciarà amb una benvinguda institucional del cònsol major, Josep Majoral, i la cloenda anirà a càrrec de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. Durant el matí hi haurà una conferència titulada 'El món, abans, durant i després de la Covid-19', a càrrec del catedràtic d'ecologia i director de l'oficina de sostenibilitat de la Universitat de Sevilla, Manuel Enrique Figueroa, expert en infraestructures verdes sostenibles. A més, hi haurà dues taules rodones, una centrada en el pensament global, en la qual es tractaran els reptes i oportunitats produïdes per la Covid-19 en temes de sostenibilitat i medi ambient, i una altra sobre actuacions més locals, sota el nom de 'Sant Julià de Lòria, cap a una parròquia sostenible'.