Suñé demana responsabilitat col·lectiva per superar la Covid-19

Per superar les conseqüències i la crisi generada per la Covid-19, la síndica general, Roser Suñé, ha fet una crida a la responsabilitat individual i col·lectiva durant el discurs que ha encetat el Dia de Meritxell. Suñé ha centrat el discurs principalment a la Covid-19 i ha volgut tenir un record per les víctimes de la pandèmia, i també ha agraït la tasca feta per tots els serveis essencials. A més, ha reconegut que en aquest nou curs és hora "d'esmenar errors del passat".

El discurs, que enguany s'ha celebrat al vestíbul del Consell General i no a la Casa de la Vall per poder mantenir la distància de seguretat entre els assistents, ha servit, un cop més, per apel·lar al diàleg i per recordar que actualment hi ha un debat profund entre "la prevalença del bé comú i la defensa de la individualitat". A més, la síndica s'ha mostrat convençuda que a partir "de poder escoltar-nos i parlar amb opinions serenes i reflexionades serà quan podrem trobar les millors mesures per a tots nosaltres". També ha recordat que les institucions tenen el compromís de servir a totes les persones i que només es pot aconseguir trobant aquelles mesures més escaients per a tots. Per aquest motiu ha comentat que el Consell General ha de treballar amb rigor per tal de dotar al Principat amb les millors eines per fer front "als reptes que se'ns plantegen" i ha afegit que han de ser capaços de superar la crisi sobrevinguda i ser ambiciosos per a "la construcció d'una societat més justa i igualitària".

Suñé, a banda de la demanda de diàleg i de propostes reflexives, ha reivindicat el valor del silenci i del temps. En aquest sentit ha remarcat que a vegades és més savi callar. "Ha arribat el moment d'entendre que perdre el temps és una manera de guanyar-lo", ha dit. D'altra banda, la síndica ha volgut concloure el seu tradicional discurs animant a tothom a seguir amb la màxima actitud "positiva i enèrgica", i ha desitjat un bon inici de curs escolar.

Sobre el nou curs polític, la síndica ha explicat que estarà lligat a dos àmbits. Per una banda la situació de la Covid-19, la qual "no sabem com evolucionarà", i per altra banda, els afers que corresponen al mateix període legislatiu com el debat d'orientació política que se celebrarà aquest setembre, la discussió del pressupost o el debat sobre l'adhesió al fons monetari internacional. Tot i així, "ha de quedar clar que sempre hi haurà una prioritat per aquells temes que necessitin ser solucionats amb la Covid-19".

Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, ha compartit íntegrament el discurs de la síndica i ha declarat que és un bon dia per recordar i celebrar aquells valors que caracteritzen el país com la solidaritat, l'empatia i la cohesió. També ha tingut paraules de record a les víctimes i ha afegit que han d'evitar que el sistema sanitari pugui tornar a estar en tensió i hi hagi més defuncions. Pel que fa al futur, Espot ha indicat que actualment estan molt concentrats amb el retorn a les aules i que aquest es faci amb la màxima normalitat i garanties.

Tot i la pandèmia de la Covid-19, Espot ha declarat que la vida ha de continuar pel bé de la societat i de l'economia i per aquest motiu ha comentat que el debat d'orientació política serà el lloc idoni per explicar les mesures de xoc i explicar el nou Horitzó 23. "Haurem de donar una visió més a mitjà termini i a infondre esperança".

Els grups parlamentaris comparteixen el discurs de la síndica

Els màxims dirigents dels grups parlamentaris han valorat positivament el discurs de la síndica i aquesta apel·lació a la responsabilitat col·lectiva i al diàleg. D'aquesta manera, el president del grup parlamentari de Demòcrates per Andorra, Carles Ensenyat, ha reivindicat la gran feina feta pel seu grup amb l'Horitzó-23 i ha desitjat que els partits de l'oposició puguin trobar-hi punts de trobada. "És important que tots puguem trobar un fil conductor més enllà del dia a dia". A més, ha recordat que durant la pandèmia, tot i no haver-hi una taula de debat, la comunicació va existir, ja que cada es feien reunions amb els membres dels grups parlamentaris durant la crisi de la Covid-19. "En aquell moment no hi havia temps i s'anava al dia a dia", ha comentat Ensenyat, qui ha afegit que ara ja hi haurà més temps i que la possible comissió a quatre bandes entre el Govern, el Consell General, els comuns i la societat civil, pot ser un molt bon punt de trobada.

En la mateixa línia, el president del grup parlamentari Ciutadans Compresos, Carles Naudi, ha considerat molt adequat el discurs de la síndica amb les circumstàncies actuals i ha volgut destacar "l'empatia i responsabilitat" que els consellers han de tenir amb els ciutadans. També ha indicat que des del seu grup donaran suport al nou programa del Govern amb l'Horitzó 23. Des de l'altre grup que forma la majoria, el president de Liberals d'Andorra, Ferran Costa, ha reconegut que cal més que mai una entesa en aquests moments difícils i que durant debat d'orientació política es recolliran les propostes amb la mà estesa.

D'altra banda, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha considerat encertat el discurs de la síndica però ha reconegut que és hora de fer autocrítica. "En aquesta primera part de la crisi no hem estat capaços de crear espais de diàleg", ha dit. Tot i així, es mostra esperançat pel futur amb la comissió que s'està treballant a quatre bandes que es podria constituir al setembre i amb un document de treball que proposen per ajudar als joves, "un col·lectiu molt afectat per la crisi a nivell econòmic". A més, ha declarat que no es volen situar com una oposició de control al Govern, sinó que el seu esperit és el de treballar plegats. Per últim, l'altre partit de l'oposició també s'ha mostrat d'acord amb la importància del diàleg i de trobar acords i consens. El president del grup parlamentari Terceravia, Josep Pintat, ha declarat que des del Consell General és "important donar tranquil·litat a totes les persones perquè vegin que s'intenta perfilar un rumb de país".