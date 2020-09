Vives rep les cartes credencials dels nous ambaixadors

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha rebut durant aquest dilluns al Palau Episcopal de la Seu d'Urgell les cartes credencials d'alguns ambaixadors. En total, al llarg del dia han passat fins a catorze ambaixadors, entre els quals, l'ambaixador portuguès, el francès i el nunci apostòlic a Andorra, Bernardito Cleopas Auza, com a representant del Sant Pare, qui ha explicat que la seva responsabilitat és mantenir i promoure les relacions cordials i fructíferes entre la Santa Seu i Andorra. Després de la trobada, el nunci ha indicat que tots dos estats són similars demogràficament i geogràficament. "Són països amb una gran vocació multilateral i amb grans relacions amb organitzacions internacionals" i han d'actuar com a canals privilegiats "per a promoure la fraternitat humana i les relacions entre països i pobles".

Aprofitant el lliurament de les cartes credencials, el nunci realitzarà una visita oficial al Principat coincidint amb el Dia de Meritxell. "És un gran plaer poder presidir la missa de la festa nacional de la verge de Meritxell", ha subratllat Auza. A més, ha indicat que tant ell com el Vaticà coneixen molt bé i són conscients la situació andorrana amb el tema de l'avortament i tot i que durant la trobada d'aquest dilluns no han tractat la qüestió, sí que ha reconegut que en la seva anterior visita en van parlar i que ja el gener passat hi va haver una reunió entre el cap de Govern i el secretari d'estat del Sant Pare.

Un dels altres ambaixadors que ha lliurat les cartes credencials al copríncep episcopal ha estat l'ambaixador de Portugal, Joäo António da Costa Mira Gomes. "La trobada ha estat molt bona perquè tot i estar lluny, tenim la impressió que Andorra és com un país veí" per la gran comunitat portuguesa resident al Principat i per molts altres temes que incumbeixen els dos països, ha indicat. En aquest sentit, Da Costa ha remarcat que en el futur poden treballar conjuntament amb l'acord que el Principat està negociant amb la UE, amb la Cimera Iberoamericana que se celebra a Andorra i amb temes de desenvolupament econòmic. També ha recordat que Portugal tindrà la presidència de la UE durant el primer semestre del 2021.

D'altra banda, el nou ambaixador francès a Andorra, Jean-Claude Tribolet, qui porta des de dissabte al càrrec, també ha entregat les cartes credencials aquest dilluns a la tarda. Tribolet s'ha mostrat molt content d'estar a Andorra i ha indicat que ja ha parlat amb el seu equip sobre el treball de cooperació entre tots dos estats amb les relacions francoandorranes. Tot i així, amb el poc temps que porta al càrrec no ha volgut desvetllar encara les prioritats del seu mandat.

Les recepcions han començat cap a les deu del matí i han acabat passades les set del vespre. A banda dels tres ja esmentats, el copríncep episcopal ha rebut Thenjiwe Ethel Mtintso, ambaixadora de Sud-àfrica; Teppo Markus Tauriainen, de Suècia; Ana Helena Chacón-Echeverría, de Costa Rica; Areej Hawamdeh, de Jordània; Junichi Ihara, del Japó; Christophe Steiner, de Mònaco; Oliver Krliu, de Macedònia del Nord; Ricardo Guariglia, d'Itàlia; Wu Haitao, de la Xina; Roberto Ampuero Espinoza, de Xile; i Majid Hassan Al-Suwaidi, dels Emirats Àrabs Units.