Absolt un acusat d'empentar la seva parella embarassada de 29 setmanes

Andorra la VellaUn home es va presentar al domicili de la seva exparella, que estava embarassada de 29 setmanes, i va començar una discussió que va acabar al carrer amb una empenta envers la dona que va impactar amb un cotxe. Va patir una contusió a l'esquena.

La dona, segons fonts properes al cas, va patir per si havia perdut el fill o patiria alguna conseqüència en l'embaràs derivada del cop. Dies després aprofitant que ella no hi era a casa, l'home va entrar a casa de la dona i es va endur 300 euros que tenia ella en bitllets de 50 a la bossa de mà. La policia va trobar petjades de l'home al pis de la dona.

També va intentar llençar un bitllet de 50 euros davant de la policia, suposadament dels que s'havia endut de casa de la dona i amb la voluntat d'eliminar la prova del teòric delicte, i es va comptar com a element incriminatori. L'home havia estat condemnat tres cops prèviament per violència domèstica.

La sentència del TS

L'home va ser condemnat inicialment pel robatori i l'agressió, però el Tribunal Superior l'ha absolt per l'empenta i manté només la condemna pel furt dels 300 euros. L'informe mèdic de primera assistència mèdica indicava que no es van observar estigmes cutanis de traumatisme ni equimosis i el diagnòstic va ser “contusió d'esquena”. En l'informe de lesions es va fer constar “empenta” i es va mantenir el mateix diagnòstic de contusió.

El metge forense per elaborar el seu informe no va disposar dels informes abans esmentats i, una vegada que a instància de la defensa li van ser mostrats, va dir que en els mateixos no queda reflectida cap lesió.

Segons el Tribunal Superior, la paraula “contusió” utilitzada en els informes, no es pot entendre com a cap lesió perquè no es va constatar cap dany físic o alteració corporal, sinó com un cop o traumatisme rebut sobre el seu cos que no li va produir cap afectació corporal. Per tant, la sentència l'absol d'aquesta acusació.