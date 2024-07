Ferit per una fletxa en una discussió amb la seva parella

Andorra la VellaUna dona ha estat detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral després d’haver agredit la seva parella. Segons fonts policials, durant l’agressió, la dona hauria intentat clavar-li una fletxa a l’home, fet que ha desencadenat la ràpida intervenció dels agents. La víctima ha estat traslladada amb els serveis mèdics per avaluar les seves ferides, mentre la investigació continua per aclarir els detalls de l’incident.