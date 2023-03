Acció comença la campanya amb la "il·lusió" de ser "la clau de futur" del país

Andorra la VellaAcció, la formació liderada per Judith Pallarés, ha donat el tret de sortida de la carrera electoral, amb la tradicional enganxada dels cartells electorals, a la plaça la Rotonda de la capital. Tots els candidats d'Acció han acompanyat Judith Pallarés i Noëlia Souque, números u i dos de la llista nacional, en aquest primer acte de campanya, que diuen emprendre per ser "la clau de futur del país", sent aquest l'eslògan de la formació.

"El nostre objectiu és poder ajudar a configurar aquest futur del país durant els anys vinents, que no serà fàcil", ha assegurat Pallarés, qui ha indicat voler "oferir un projecte accessible per a les persones, però també perquè participin amb nosaltres per formar part d'aquest canvi i d'aquesta clau cap al futur. Nosaltres mirem aquesta campanya amb molt d'optimisme i amb il·lusió. Que és el que volem compartir amb tothom, ja que la política al final són accions de tothom". La líder d'Acció ha situat, a més, l'habitatge, el cost de la vida i les pensions com a temes clau de la campanya electoral i ha dit que "han de ser afrontats d'una manera molt àgil".

Per això, des d'Acció tenen com a fita electoral "poder arribar al Consell General i tenir un resultat que ens permeti tenir grup parlamentari i treballarem perquè sigui així. Nosaltres tenim poques candidatures territorials, un candidat per Escaldes, intentant que amb aquest un a un amb Demòcrates poder entrar al Consell; amb una candidatura a la Massana, molt jove també, amb la qual tenim molta confiança, i, després, amb la nostra candidatura nacional", ha relatat Pallarés.

Pel que fa a la situació dintre de l'eix ideològic, Pallarés ha situat Acció "com un partit polític amb una ideologia liberal-progressista, amb ganes de poder defensar la llibertat individual, amb allò que sigui necessari, però amb la idea de la responsabilitat col·lectiva". Sota aquests valors, la candidata a cap de Govern ha dit treballar el programa electoral, el qual ha assegurat que ha estat elaborat "amb molta gent que se'ns ha sumat durant els darrers mesos i que són moltes persones que fins ara no havien fet política, però que han tingut ganes de poder d'aportar el seu granet de sorra en aquestes eleccions. També ha facilitat el fet que ho hem fet fàcil i que la gent ha estat propera. Aquest programa electoral l'hem fet amb persones molt diverses i tots hem coincidit en els valors col·lectius de respecte, llibertat individual i treball en comunitat".

A l'acte celebrat a Andorra la Vella han assistit tant els candidats de la llista nacional d'Acció, com aquells que conformen la llista territorial per la Massana i altres membres del partit polític i simpatitzants. En acabar, totes les persones que acompanyaven Pallarés i Souque han recorregut la resta de parròquies per continuar enganxant els cartells electorals.