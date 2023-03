Acció defensa una revisió de la llei d’accessibilitat per garantir que sigui universal

Andorra la VellaLa número tres d’Acció, Agustina Grandvallet, creu que cal una revisió de la llei d’accessibilitat per garantir que aquesta sigui universal i que totes les persones que tenen alguna discapacitat o alguna dificultat es puguin moure pel país sense entrebancs. “S’ha d’actuar de manera més decidida” cap a un disseny universal, ha defensat, posant en relleu que fins i tot quan es fan obres noves no es pensa que tothom hi ha de poder accedir sense problemes. En aquest sentit, recorda que hi ha una llei del 1996 a la que “no hem fet cas” i destaca que ara el que cal és actualitzar-la.

Així, Grandvallet posa en relleu les dificultat per moure’s per determinats llocs, fins i tot l’hospital, “on hi ha molts espais als quals és impossible accedir” i, per tant, la necessitat de revisar la llei i començar a aplicar certs aspectes que ja s’estan fent en altres països com “sancionar i formar les persones que treballen tant fent obres com els arquitectes en el disseny universal”.

Grandvallet ha fet aquestes manifestacions des dels jardins de Casa de Vall, un punt que ha escollit, precisament, per les dificultats que té perquè les persones amb mobilitat reduïda hi puguin accedir.

La número tres d’Acció defensa que la revisió de la llei s’ha de dur a terme en col·laboració amb les entitats que representen els diferents col·lectius de persones amb diversitat funcional i ha manifestat que si entren al Consell General ja els han manifestat que “no faran res” sense comptar amb ells.

Grandvallet també ha incidit en la diferència entre inclusió, que suposa que la persona es pugui moure amb total autonomia, i integració, que significa una adaptació però que no deixa de ser una discriminació encara que sigui positiva. “Les persones amb discapacitat sortim, treballem, som mares, som pares, fem una vida igual que els altres, el que passa és que no és tan autònoma perquè no ens deixen ser més autònoms perquè l’entorn no està adaptat per a nosaltres”, ha lamentat.