Acció, el partit dels Liberals escindits, prendrà forma amb una setantena de persones afines

Andorra la VellaAcció, el futur partit polític en tràmit de creació dels membres de Liberals d'Andorra escindits, ha vist la llum pública aquest dimecres al vespre al Centre de Congressos d'Andorra la Vella davant de prop de cent cinquanta ciutadans. La presidenta del moviment i actual ministre d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha manifestat que, tot i que encara els manquen alguns tràmits per formalitzar-se com a partit, el moviment compta, a grans trets, amb una setantena de persones afines, les quals, almenys una majoria, es podrien convertir en militants i afiliats. L'objectiu de la futura nova força política és poder "dissenyar solucions reals pels casos reals".

L'encarregat de donar el tret de sortida a la presentació ha estat el conseller massanenc i secretari general d'Acció, Guillem Forné, qui ha desgranat l'estructura del partit i ha afirmat que una la "inclusió" forma part de la seva idiologia i que esperen poder tenir representació a través de comitès a totes les parròquies, malgrat que, a hores d'ara, Ordino i Canillo se'ls resisteixen. A més, ha apuntat que la voluntat del moviment és "garantir el dinamisme" en els alts càrrecs, destacant que el president i secretari general del partit només podran optar a la reelecció dues vegades, amb un període màxim de sis anys i la finalitat d'assegurar la renovació en els càrrecs.

Quant a les ambicions d'Acció en relació amb les futures eleccions generals, Pallarés, ha asseverat que es presentaran als comicis, però ha deixat clar que actualment "no ens trobem en aquest punt", afirmant que el més important és "treballar el nostre contingut i definir el programa". A partir d'aquí, no ha tancat la porta a poder dur a terme possibles pactes electorals amb altres formacions, ja que "les possibilitats són moltes" i "seran necessaris per poder prendre decisions rellevants" que donin solució a les situacions que hi hagi i als problemes de la societat, com per exemple l'accés a l'habitatge o les pensions. Pallarés també s'ha mostrat a favor de l'acord amb la Unió Europea i l'aposta per la digitalització.