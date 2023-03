Acció proposa introduir una tretzena paga a les pensions de solidaritat de la gent gran

Andorra la VellaLa candidata a cap de Govern d'Acció, Judith Pallarés, ha anunciat aquest dilluns una de les propostes per millorar el poder adquisitiu de la gent gran, la creació de la tretzena paga per les persones de més de 65 anys que reben una pensió de solidaritat. "Volem introduir una tretzena paga d'un import fix que no sigui doblar un sou, sinó tenir un import fix que es pugui atorgar extra a aquelles persones que tenen les pensions més baixes, que reben una pensió de solidaritat, per poder arribar a final de mes i que són les persones grans que estan en una situació més desfavorable", ha explicat Pallarés.

La formació política ha estimat que entre 1200 i 1400 persones podrien ser beneficiàries d'aquesta paga extra, que seria d'uns 150 euros, i que aniria a càrrec del pressupost general del Govern. "Pensem que això no representaria un impacte tan gran al pressupost de l'Estat. Seria una ajuda molt factible, perquè es pot assumir i, a més a més, és una ajuda a aquestes persones que els hi vindrà molt bé", ha assegurat Pallarés.

"Sempre hi ha hagut aquesta demanda per part dels pensionistes, el que passa és que nosaltres, quan vam valorar aquesta possibilitat, entenent que la CASS està en la situació en la qual està, i que a més hi ha persones que sí que van cotitzar durant la seva vida laboral una tretzena paga, però ja la reben repartida amb dotze, tampoc seria massa just. Per tant, no volem fer una mesura populista, sinó una mesura realista per aquelles persones grans que més ho necessiten", ha asseverat la candidata a cap de Govern d'Acció.

En aquest sentit, Pallarés ha recordat que l'import la tretzena paga "l'assumiria el Govern i no la CASS" i que "és una proposta que s'haurà de presentar al Consell General, d'un import continuat de 150 euros, per a les persones de més de 65 anys que estan rebent aquesta pensió de solidaritat".

Aquest anunci s'ha fet durant la trobada entre la candidatura i la Federació de la gent gran, on hi han assistit, per part d'Acció, les caps de llista nacional, Judith Pallarés i Noëlia Souque, la candidata suplent nacional, Sílvia Ferrer i l'exconseller general de la formació, Ferran Costa.

"Aquesta reunió que hem fet amb la Federació de la gent gran és per explicar-los les nostres propostes, el nostre programa, donant seguiment a les accions que jo he pogut treballar des del ministeri. Com, per exemple, el Pla nacional sociosanitari per la gent gran, al qual disposem dels recursos necessaris per a l'envelliment saludable d'una manera transversal vinculat a moltes accions de prevenció i de prevenció cognitiva i també amb relació a continuar treballant des del Consell General, amb la comissió que s'ha creat pel tema de la solució de les pensions", ha conclòs Pallarés.