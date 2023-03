Acció vol crear la figura de l’educador esportiu

Andorra la VellaAcció advoca perquè l'esport sigui una eina "molt poderosa de transformació social i econòmica del país". Així ho ha afirmat aquest matí el número 6 de la llista nacional, Vladimir Martins, des de l'Estadi Comunal Joan Samarra. "Cal impulsar els hàbits saludables i no només per als joves sinó també per la gent gran. L'esport pot servir per lluitar contra malalties com l'obesitat i l'estrès" ha indicat, tot afegint que "podria ser una eina per reduir costos públics en matèria de sanitat".

Quant a l'esport d'alt nivell, Martins ha dit que "ampliarem el programa d'esquí estudi i posarem totes les eines per poder tenir resultats internacionals". L'aposta per l'esport i estudi no acaba aquí i la formació turquesa vol "obrir a totes les disciplines la possibilitat dels programes d'esport-estudi". Acompanyat del també candidat AbdouTaouil ha anunciat la creació de la figura de l'educador esportiu perquè "pugui ajudar a un col·lectiu de joves del nostre país, que ara els veiem una mica desencantats, amb dificultats i que l'esport pot servir de canal per poder vehicular diverses situacions i poder facilitar que tinguin una vida professional adequada". Aquesta figura complementaria l'educador de carrer.

Finalment, ha advocat perquè l'esport sigui "un altaveu molt potent per lluitar contra les desigualtats de gènere. Actualment, ja es mostra que la dona té les mateixes aptituds que qualsevol home per desenvolupar la seva carrera professional". Martins ha remarcat que "les esportistes haurien de cobrar el mateix que els homes; això hauria de deixar de ser una excepció i passar a ser la norma".