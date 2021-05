Acord al Consell per posar en marxa el Pacte d'Estat per les pensions

Andorra la VellaDesprés d'una setmana de treball en què les diferents forces polítiques han arribat a un consens, aquest dijous ha estat aprovada per assentiment la proposta d'acord per al foment d'un pacte d'estat per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la CASS. Ara serà una comissió de treball la que haurà d'elaborar un dictamen que haurà de ser lliurat a la Sindicatura per a la seva aprovació al Consell General no més tard de l'1 d'octubre i posteriormnet serà a través d'un pacte d'Estat que s'analitzaran les mesures concretes a tirar endavant. L'informe amb el pla d'actuacions haurà de ser adoptat abans de finals d'aquest any.

El president del grup parlamentari demòcrata, Carles Ensenyat, ha posat en relleu que pel "calat" de la qüestió "només cabia que es treballés des del consens" i ha afegit que des de la majoria ja es va posar en relleu la setmana passada en la sessió de Consell General en què aquest punt es va començar a debatre que estaven "disposats a acceptar canvis". Ha concretat que el que primer es farà serà crear la comissió d'estudi que estarà integrada pels consellers que en vulguin formar part; pels ministres designats pel cap de Govern; el president de la CASS i el de la comissió de gestió del fons de reserva de jubilació; els membres del comitè econòmic i social que no siguin els representants del Govern; el president de la federació d'associacions de la gent gran i els representants escollits per les associacions de persones amb diversitat funcional. A més, també es designaran especialistes. Aquesta comissió tindrà caràcter públic i el vot serà ponderat. Tal com s'ha esmentat haurà d'emetre un dictamen que posteriorment serà la base de treball del pacte d'Estat que estarà integrat per tres ministres, consellers generals i la resta de membres de la comissió d'estudi.

Des de l'oposició tant el grup parlamentari socialdemòcrata com Terceravia+Unió Laurediana+Independents i la consellera general no adscrita Carine Montaner han votat a favor d'aquesta proposta d'acord. El president dels socialdemòcrates, Pere López, ha manifestat que aquesta ha estat "una setmana molt positiva" que ha estat "la prova que es pot fer treball en equip". En aquest sentit, ha manifestat que s'ha passat d'una proposta a la qual no haguessin donat suport a una fórmula "molt més participativa i inclusiva". Així, ha celebrat que el debat es dugui a terme "pròpiament en el si del pacte d'Estat", on hi ha participació de la societat andorrana. "Crec que tots hem tret un missatge positiu del que va passar dijous i aquesta setmana, que amb temps, diàleg i escoltant a la societat l'entesa política és més probable", ha conclòs López. Al seu torn, el president de Terceravia, Josep Pintat, ha destacat que s'ha acordat "la forma i la metodologia de treball i ara toca abordar el fons", per poder "assolir un sistema digne per a tots". En aquest sentit, ha manifestat que l'acord "ha de ser global ja que el repte és major" i ha fet una crida a deixar de banda qüestions electoralistes per posar-se d'acord per fer el sistema sostenible. Montaner, al seu torn, ha lamentat que fins ara "no s'hagi fet res" i ha celebrat que hi hagi aquesta proposta d'acord per començar a abordar la qüestió i ha destacat que "caldrà treballar plegats per trobar solucions".

Des dels grups de la majoria, el president suplent de liberals, Marc Magallon, ha destacat que ha quedat clar que tots els grups volen "el mateix" que és "posar fil a l'agulla per garantir la sostenibilitat del sistema" i ha recordat que aquest debat fa anys que està pendent i que únicament s'han fet alguns "retocs" que han estat insuficients. "Hem demostrat que quan entre tots ens hi posem ho podem aconseguir", ha remarcat sobre el consens assolit. A l'últim, el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha manifestat que és "molt simbòlic" que entre tots els grups es donin "la mà" per treballar de manera conjunta.