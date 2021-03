Actes oficials reduïts i visita virtual al Consell General i la Casa de la Vall pel Dia de la Constitució

Andorra la VellaEl proper 13 de març es complirà un any des que la pandèmia derivada de la Covid-19 va obligar a suspendre i paralitzar tot el país, inclosos els actes programats per a la celebració del 27è aniversari de la Constitució. Així, un any després, el Consell General té previst celebrar el 28è aniversari de l'aprovació de la Constitució amb actes oficials reduïts i respectant les mesures de seguretat i aforament fixades pel ministeri de Salut.

Els actes dirigits als ciutadans, a més, també s'han hagut d'adaptar a les restriccions. En aquest sentit, i amb la voluntat de seguir obrint les portes de la nova seu del Consell General i de la Casa de la Vall, enguany la tradicional jornada de portes obertes es convertirà en una visita virtual de 360 graus, que es podrà efectuar accedint directament a la pàgina web del Consell General (www.consellgeneral.ad) a partir del 13 de març.

Pel que fa als actes institucionals, el dia 14 a partir de les 18 hores, se celebrarà la sessió tradicional de la Constitució. A continuació a les 18.40 hores, la síndica general, Roser Suñé, pronunciarà el discurs oficial davant de les autoritats al vestíbul del Consell General. Ambdós actes es podran seguir en directe per www.rtva.ad.

Paral·lelament, la Casa de la Vall s'il·luminarà amb els colors de la bandera d'Andorra els dies 13 i 14 de març, de les 19 fins a les 22 hores.