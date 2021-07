Aeroport, residus, salut... Andorra i Catalunya estenen ponts

Andorra la VellaTrobada història per reprendre les reunions presencials entre el Principat d'Andorra i Catalunya. El cap del Govern, Xavier Espot, i el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, s'han reunit aquest dimarts al Palau de la Generalitat per refermar la voluntat de totes dues parts de reimpulsar les relacions i millorar el bon veïnatge. En aquest sentit, Espot ha explicat que han abordat qüestions com l'enfortiment de les activitats de la Fundació Ramon Llull, la gestió dels residus, l'expansió de l'aeroport Andorra-La Seu, el desenvolupament de l'àmbit esportiu als Pirineus i la cooperació en matèria de salut. Sobre l'ampliació de l'acord sanitari, el cap del Govern ha aclarit que hi ha la voluntat de prestar més serveis des de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell als ciutadans catalans de la frontera hispanoandorrana, però "primer s'ha de definir l'acord marc sobre la qüestió amb el govern de Madrid".

Totes dues parts han manifestat la voluntat de seguir veient-se periòdicament, "una o dues vegades l'any", ha matisat el president de la Generalitat, i han emplaçat a trobar-se a Andorra la pròxima vegada. Per la seva banda, Aragonès ha recordat que ja existia un Conveni de col·laboració entre Andorra i Catalunya, signat el 2009, tot i que "la pandèmia ha fet palès la necessitat de reforçar els nostres vincles".