Andorra té 152 refugiats ucraïnesos

Andorra la VellaLa xifra de refugiats ucraïnesos a Andorra ja s'enfila fins a les 152 persones, entre les quals es calcula que hi ha aproximadament una quarantena d'infants. Ho ha afirmat aquest dimecres en roda de premsa el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, qui ha assenyalat que des de l'executiu es continua treballant en la definició del contingent exacte d'individus que el país pot acollir tenint en compte la seva orografia i dimensions, per la qual cosa encara no es troben en la disposició d'anunciar el nombre exacte de persones que s'acabaran acollint arran del conflicte armat al país de l'est d'Europa.

Jover ha manifestat que el ministeri d'Afers Socials s'està posant en contacte amb totes les persones que han arribat al Principat per donar les sortides necessàries i garantir que la seva estada "sigui la millor possible". En aquest sentit, ha apuntat que l'accés al sistema educatiu dels infants "no és un problema", ja que la legislació engloba que el dret a l'educació "va més enllà de la situació legal del menor al país" i ha destacat que el ministeri també anirà informant i proposant a les diferents famílies les vies d'escolarització disponibles a Andorra.

En referència a la definició del contingent, Jover ha recordat que el procés d'urgència per marcar la xifra "no és com en altres circumstàncies", posant en relleu que "sense haver activat res" ja hi ha més d'un centenar de persones al país, els quals, de moment, podem estar fins a tres mesos al territori en condició de turistes. "Hem d'entendre el país que som i, si volem acollir als refugiats assegurant la seva capacitat d'integració, s'ha de marcar el contingent assumible", ha indicat. Tanmateix, ha assenyalat que depenent de l'evolució del conflicte al país de l'est d'Europa "la xifra podria canviar", exposant que si la situació de guerra finalitzés "potser molta gent voldria retornar al seu lloc d'origen", per la qual cosa posa de manifest que "hem de diferenciar entre una situació puntual i un conflicte que es pot allargar i necessitarà més assistència".

D'altra banda, en relació amb les infraestructures que s'estan oferint als refugiats, el ministre ha expressat que, tot i que la població està duent a terme les seves aportacions, com per exemple amb l'oferiment d'apartaments turístics com a allotjament, "s'ha de ser prudent". "No és el mateix oferir-lo durant la temporada baixa que a l'alta", ha dit, tot apuntant que s'hauran de mirar els recursos que es posen a disposició d'aquestes persones "per veure en quins escenaris ens podem moure", ha asserit.