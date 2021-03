Andorra acorda amb França posposar el pagament del 2020 per les millores de les carreteres d'accés al Principat

Andorra la VellaEls governs d'Andorra i França han decidit ajornar el pagament corresponent al 2020 per les millores de la viabilitat de les carreteres nacionals 20, 230 i 22 entre Tarascon-sur-Ariège i la frontera francoandorrana. Aquest pagament s'ha decidit passar al 2021 després que el ministeri d'Afers Exteriors enviés una carta al seu homòleg francès per posposar aquesta contribució als comptes a causa de les restriccions pressupostàries que el Principat ha hagut de fer front per pal·liar els efectes de la Covid-19.

L'article 4 de l'acord entre els dos països establia les modalitats del cofinançament del programa de millora de la viabilitat lligat als riscos naturals, en especial a les allaus, fins a un pressupost màxim de 21 milions i que s'emmarcava en el projecte global de millora, estimat en 157,9 milions d'euros. Així, es va acordar que la participació andorrana es repartia al llarg de sis anys, amb un pagament de 0,5 milions el primer any i de 2 milions els cinc anys següents, pagats a fons concursables. Cal recordar que l'acord va entrar en vigor l'1 de juliol del 2018.

Aquesta modificació de l'acord s'ha fet a través d'un intercanvi de cartes entre els dos ministeris d'Afers Exteriors, les quals s'han fet públiques aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.